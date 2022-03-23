Nestle, baskılara dayanamayarak Rusya’da ürün satışını durdurdu

İsviçre merkezli yiyecek ve içecek markası Nestle, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından, Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiği için gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak ülkedeki KitKat ve Nesquik ürünlerinin satışlarını askıya aldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, bazı markalardan Rusya’ya yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor. İsviçre merkezli içecek ve yiyecek markası Nestle, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı nedeniyle Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiği için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer politikacılardan aldığı eleştirilere daha fazla dayanamadı. Nestle yaptığı açıklamada, Rusya’da satışı devam eden KitKat ve Nesquik ürünlerinin satışının durdurulduğunu açıkladı. Nestle açıklamasında, “Ukrayna halkının ve oradaki 5 bin 800 çalışanımızın yanındayız” ifadelerini kullanırken, bir Nestle sözcüsü şirketin Rusya’da satışı yapılan kahve ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin de satışının askıya alınacağını belirtti.

Şirket daha önce Rusya’daki satışlarından kar etmediğini bildirerek, ülkedeki tüm reklamlarını ve zaruri olmayan durumlar haricinde ihracat ve ithalatı durdurduğunu açıklamıştı. İsviçre merkezli Maggi ve Nescafe şirketleri ise Rusya’ya bebek maması gibi temel gıdaları sağlamaya devam edeceğini duyurmuştu.