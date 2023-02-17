Neslihan’ı kurtaran kahramanlar İHA’ya konuştu

Depremin 258’inci saatinde Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından Neslihan Kılınç’ı kurtaran AFAD ekipleri yaşananları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ebrar Sitesi’ndeki evlerinde eşi ve iki kızıyla enkaz altında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılınç, depremin 258’inci saatinde çıkarıldı. Kılınç’ı enkazdan kurtaran AFAD Antalya İl Afet Müdürlüğü Arama Kurtarma Timi çalışanları, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Hiçbir zaman unut bitmez’ dedim, yarım saat sonra kurtardık”

Kılınç’ı kurtaran ekibin amirliğini yapan Musa Yücel, şunları kaydetti:

“Burada elimizden ne gelirse hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dün gece de her zamanki gibi çalışmalarımızı yürütüyorduk. Hatta ailelerle gece de çalışmaya devam edip etmemek hakkında bir diyalog geçti. Aileler genelde burada canlı çıkmaz dediler. Ben de orada ‘hiçbir zaman umut bitmez, son kişiye ulaşana kadar bizim için herkes canlıdır’ demiştim ve yarım saat sonra da bu haberi aldık. Arkadaşlarıma da güzel bir motivasyon oldu. Birlikteki genç arkadaşlarla beraber Türkiye’nin en genç ekibiyiz. Dolayısıyla çok mutlu olduk. Arkadaşlarım size detayları anlatabilir. Nasıl ulaştıklarını söyleyebilir.”

“Sonunda bu mutlu habere ulaşmış olduk”

Timde teknisyenlik yapan Eray Özkuluk da mutlu olduğunu belirterek, “Öncelikle 258 saatin ardından Neslihan kardeşimize ulaşmak bizim bitmeyen, tükenmeyen modumuzu tekrar canlandırdı. Bu konuda hem ekip olarak hem de diğer çalışma arkadaşları olarak mutluyuz ve gururluyuz. Ekskavatörlerin başında enkaz alanında toplam 4 kişiyle mümkün mertebe yatak odalarında yaşam boşluklarına dikkatli bir şekilde bakarak çalışmalarımızı sürdürdük ve sonunda bu mutlu habere ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

Özkuluk, Kılınç’ın kurtarılma anına ilişkin, “İlk olarak elini kaldırarak bize tepki verdi. Zaten dediğim gibi yatak odaları gibi veya yaşam boşlukları gibi alanlarda pür dikkat çalıştığımız için bunu direkt olarak fark ettik. Onun üstüne hemen sağlık çalışanlarına bilgi verdik. Daha sonrada sağlık çalışanlarımızla beraber gerekli işlemleri yaparak canlı bir şekilde ambulansa teslim ettik. Sağlık durumu gayet iyiydi biz çıkardığımız zaman, konuşabiliyordu. Kendisine birkaç soru sorduk iyi olup olmadığını ve ismini sorduk ve bunlara gayet açık bir şekilde cevap verdi” diye konuştu.

“Neslihan yatak odasından çıktı”

Tüm gün boyunca çalışmalara devam ettiklerini anlatan tim teknisyenlerinden Rezzan Sungur, “Zemin katlarda, yaşam boşlukları oluşmuştu. Tüm bulduğumuz insanların yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ederek teyit ettik. Neslihan Hanım’a da ulaştık. Enkazı kaldırdıktan sonra zaten hemen müdahalelerimize başladık. Neslihan yatak odasından çıktı. Zaten 7’nci kattaki tüm yaşam boşlukları yatak odalarında oluşmuştu. Hepsini teker teker kontrol ettik. 7’nci kat zaten çökmeden dolayı zemine ulaşmış durumdaydı ama yaşam boşlukları aynı şekilde duruyordu. 9’uncu günün sonunda ümitlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyorduk. Bizim için tekrardan bir umut oldu. Arkadaşlarımız da bize tekrardan çalışma şevki getirdi. Çok güzel bir duyguydu, hepimizin umutları tekrardan yeşerdi. Aynı azimle hala kaldığımız yerden çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlarımızla. Bu duygu anlatılmaz, tarif edilmez bir şekilde” dedi.

“Sağlık ekiplerinin de gelmesinin ardından vatandaşımızı enkaz altından çıkardık”

Tim teknisyenlerinden Numar Acar, ilk günden beri Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, “İçimizde her zaman bir umut vardı. Günün son saatleri olmasına rağmen çalışmalarımız gene de sürüyordu. Tam o sırada ekipman getiriyordum arkadaşlarıma. O an geldiğimde bir anda arkadaşlarımızdan canlı olduğuna dair belirtilerin görülmesinden sonra bir acil yardım seslenmesi oluştu. Tabii çalışmalar hızlı bir şekilde sürdü ve vatandaşımızı çıkardık. Çok mutluyuz. Birtakım yaralanmaları vardı ama durumu iyiydi. Çalışmalarımız halen devam ediyor, inşallah vatandaşları bulundukları yerden çıkarıp yakınlarına teslim edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Ekskavatörlere arama kurtarma teknisyenleri yerleştiriliyor”

Ebrar Sitesi’nin arama kurtarma çalışmaları koordinasyonunu gerçekleştiren Eskişehir AFAD İl Müdürü Recep Bayar, Selam Apartmanı ve Ebrar Sitesi Z Blok’un iç içe geçip yıkılması nedeniyle özel bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Bayar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, “Dünkü çalışmalarımızın sonunda arkadaşlarımız Neslihan arkadaşımızı canlı olarak çıkarttılar. Yatak odaları tahmin ettiğimiz yerlerden çıkmıyor. Çalıştırdığımız ekskavatörlere arama kurtarma teknisyenlerimizi yerleştiriyoruz ve enkazın etrafında da aynı zamanda arama kurtarma teknisyenleri gözlem yaparak iş makinalarımızı çalıştırıyoruz ki en ufak bir hataya yer vermeyelim” ifadelerine yer verdi.