Son Dakika
Bahçeli: "TBMM’de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. HDP’nin kapatılması Anayasa Mahkemesinin adalete tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olm
Nesli tükenmekte olan su samuru Silivri’de görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Silivri sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Genel 14.06.2022, 10:21
Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Silivri sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Selimpaşa sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde kıyıya bağlı teknelerin arasında gezen su samuru, bir süre sonra denizin içine girerek kayboldu.