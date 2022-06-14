Nesli tükenmekte olan su samuru Silivri’de görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Silivri sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Selimpaşa sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde kıyıya bağlı teknelerin arasında gezen su samuru, bir süre sonra denizin içine girerek kayboldu.