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Nesli tükenmekte olan ’Balaban kuşu’ yaralı halde bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban kuşu, tarlada bir çiftçi tarafından yaralı halde bulundu.

Genel 20.04.2021, 14:15
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Nesli tükenmekte olan ’Balaban kuşu’ yaralı halde bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban kuşu, tarlada bir çiftçi tarafından yaralı halde bulundu.

Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde çiftçi Ömer Kaplan, sabah saatlerinde tarlasında yürürken yaralı bir kuş gördü. Kuşun, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan “Balaban Kuşu” olduğunu fark ederek eve götüren Kaplan, daha sonra ayağına pansuman yaparak en yakın veteriner kliniğine götürdü. Burada veteriner hekimi Mehmet Aslan tarafından tedavisi yapılan kuş, daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Serbest Veteriner Hekim Mehmet Aslan, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Balaban kuşunun yaralı halde kendilerine teslim edildiğini ve tedavisini yaptıklarını söyledi. Tedavisi sonrası kuş, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, yaralı kuşu önce veteriner kliniğine daha sonra kendilerine getiren duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Balaban Kuşunun çok özel bir kuş olduğunu belirten Yahlizade, kuşun Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.
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