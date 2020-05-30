Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları çıktı

NESİLLERİ TÜKENMEKTE OLAN KARA LEYLEKLERİN YAVRULARI ÇIKTI

Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları çıktı

NESİLLERİ TÜKENMEKTE OLAN KARA LEYLEKLERİN YAVRULARI ÇIKTI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:50
0 Okunma
Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları çıktı

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye’de de nadir görülen kara leyleklerin Bilecik’teki yuvaları dünyaya gelen yavrularla şenlendi.

Bilecik’te geçen yıl ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leylekler baharın gelmesi ile birlikte Söğüt’teki Hankaya Mesire alanındaki evlerine geçtiğimizde aylarda dönmüşlerdi. Diğer leylek türleri gibi kalabalık ortamda sürüler halinde bulunmayan ve kayalık alanlarda yuvalanan kara leylekler dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor.

Leyleklerin gelişi fotoğraf makinesi ile görüntüleyen Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm Grubu üyelerinden Mehmet Çam, bu seferde kara leylekleri yavruları ile birlikte görüntüledi. Kara leyleklerin yavrularını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çam, "Kara leyleklerin genellikle Afrika’da yaşadığını Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye’ye geldiklerini ve nesli tükenmekte olduklarını biliyoruz. Bu kuş türü diğer türler gibi sürüler gruplar halinde durmuyor, sürekli kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanıyorlar. Geçtiğimiz aylarda yuvarına dönen kara leylekleri görüntülemek bizlere nasip oldu. Bugünde yavruları ile birlikte görmek bizleri çok heyecanlandırdı" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikahlarda normalleşme süreci
Nikahlarda normalleşme süreci
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
Bunlar da ’korona bank’
Bunlar da ’korona bank’
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim