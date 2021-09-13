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Nemrut Dağı’nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

BİTLİS (İHA) – Nemrut Dağı’nın 2900 rakımındaki tepede mahsur kalan 6 kişi Ahlat Komando Birliği ve Ahlat İlçe Jandarma Asayiş ekiplerince yapılan 8 saatlik çalışma sonucunda sağ olarak kurtarıldı.

Genel 13.09.2021, 07:12
Nemrut Dağı’nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

BİTLİS (İHA) – Nemrut Dağı’nın 2900 rakımındaki tepede mahsur kalan 6 kişi Ahlat Komando Birliği ve Ahlat İlçe Jandarma Asayiş ekiplerince yapılan 8 saatlik çalışma sonucunda sağ olarak kurtarıldı.



Muş’tan gelerek 2 bin 900 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresindeki zirvede yürüyüşe başlayan 6 kişi, yolun 25 kilometresinde gruptan 2 kişinin rahatsızlanmasıyla dağda mahsur kaldı.


112 Acil Sağlık Merkezi’ni arayarak durumu bildirmeleri üzerine, Ulusal Medikal Kurtarma (Umke), Afad, ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nemrut Dağı’na gitti.


Araçların bulunduğu yerden yaklaşık 10 kilometre yürüyen ekipler, dağda yaralanan Serhat Vural ve Bayram Güzel’i ilk müdahaleyi jandarma ve komando ekipleri yaptıktan sonra Umke’ye teslim edilerek sedyeyle taşınıp araçların bulunduğu yere getirdiler.


Arama çalışmalarına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emre Alkan Emir komutasında, Ahlat Komando Birliği, İlçe Jandarma Asayiş Ekipleri, Koruyucu Timleri , Afad Ve Umke ile birlikte 70 kişilik ekip katıldı. 10 km alanda arama yapan ekipler, yaralıları sağlıklı bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Dağcılardan Yunus Vural ise kuzen ve arkadaşlarıyla Muş’tan gelip dağ yürüyüşü yaptıklarını belirtti.



Yolda Bayram Güzel’in kalbi sıkıştı için yürüyüşe devam edemediğini ifade eden Vural şunları kaydetti:


"Dağın başında biraz oturduk. Arkadaşımız üşümeye başladı. Biraz ateş yakıp ısıtmaya çalıştık. Aynı zamanda durumu 112’ye bildirdik. Biraz daha yürümeye başladık. Kuzenim Serhat düşte ve sırtı ve ayağında ağrılar oluştu. Bizi kurtarmaları için oturup bekledik. Sağolsunlar gelip bizi kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz."



UMKE ekibinde Erol Öndaş, yaptığı açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi’nden UMKE ekiplerine Nemrut Dağı’nda yaralı vakası olduğunu bilgisi verilmesi üzerine yola çıktıklarını söyledi.



Nemrut Krater Gölü çanak yürüyüşü yapan turistlerden iki kişinin yaralandığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Öndaş, "Birinin kayadan düşme diğerinin ise kalp spazmı geçirdiğini duyduk. Ahlat Komando Birliği, Ahlat İlçe Jandarma ekipleri, AFAD ile yola koyulduk. Yaralıları sedye ile taşıyarak ambulansa teslim ettik." diye konuştu.

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