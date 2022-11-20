Nefesler tutuldu, drift gösterisi adrenalin dolu anlar yaşattı

Kocaeli’nde bir araya gelen tecrübeli yarış pilotları, kendilerine ayrılan özel pistte drift gösterisi yaptı. Nefeslerin tutulduğu gösteride hem keyifli anlar yaşandı hem de drift yapmak için trafiği tehlikeye düşüren gençlere "Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın" mesajı verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Körfez Yarış Pisti’nde özel drift gösterisi düzenledi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteride heyecan dolu anlar yaşandı. Tecrübeli pilotlar, güçlü otomobilleri ile drift yaparak adeta pisti dumana kattı. Etkinlikte gösterinin yanı sıra, katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Bu spora ilgi duyan gençler, pilotlar ile bir araya gelerek hem sporun inceliklerini dinledi hem de yarış otomobillerini yakından görme fırsatı buldu. Drift pilotları, yaptıkları gösteride drift yapmak için sokakların değil, kendilerine ayrılmış alanların önemine dikkati çekerek, gençlere "Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın" mesajı verdi.

"Otomobilin kontrolsüz halini kontrolü biçimde devam ettirme biçimidir"

Yarış pilotu Volkan Arısoy, driftin ’otomobil sporu disiplini’ olduğunu belirtti. Arısoy, "Drift, dünyada otomobil sporlarında aktif seyirci çeken ve otomobilleri kaydırarak, sürükleyerek yaptığımız spor dalıdır. Teknik anlamda anlatmak istersek kontrollü giden otomobilin kontrolünü bozarak, kontrolsüz halini kontrolü

biçimde devam ettirme biçimdir. Aslında baktığınızda tekerleme gibi gözüken bu tanım, drifti en iyi anlatan tanımlardan bir tanesi" dedi.

"Trafiği tehlikeye atan hareketleri kesinlikle tasvip etmiyoruz"

Sokaklarda bazı gençlerin sırf sosyal medya paylaşımı için trafiği tehlikeye attığını söyleyen Arısoy, "Bizim en büyük sıkıntımız, maalesef sokaklarda bazı gençler tehlikeli sürüş teknikleri yaparak trafiği tehlikeye atıyorlar. Trafiği tehlikeye attıkları için medyada birer konu oluyorlar ve bu da maalesef drift ile bağdaştırılıyor. Bu konu aslında bizim için çok büyük bir yara. Drift, otomobil sporu disiplini olduğu için az evvel bahsettiğim gibi, kapalı alanlarda ve bir şampiyona üzerinden yapılıyor. Sokaklarda yapılan hareketler trafiği tehlikeye atan hareketler olduğu için biz bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz, hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Trafik kanunlarında da bununla ilgili bazı yaptırımlar var ve bu yaptırımlardan ötürü de yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Bazı gençlerimiz sosyal medyada görünmek ve popüler olmak için yaptıkları için trafiği tehlikeye sokuyorlar" diye konuştu.

"Bizlerle beraber pistlere gelin" çağrısı

Volkan Arısoy, drift ile ilgili yeni kanunun çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Trafikte yeni kanunlar var. Bu kanunlar içinde disiplin olarak drift yapmak diye bir tabir çıktı. Aslında bu ne kadar yanlış olsa da, halk arasında yanlama drift olarak tanındığı için, drift yapmakla ilgili ceza çıktı. Bu cezanın bedeli 20 bin TL. Ben buradan arkadaşlara soruyorum. 20 bin TL’yi cezaya vermek yerine bizlerle beraber gelip, tamamen trafiğe kapatılmış alanda, tamamen güvenlik önlemleri alınmış yarış otomobiliyle bu sporu bizlerle beraber yapmak istemezler mi? 20 bin TL verip sadece ehliyetinden olup, sokakta ya da medyada görünmek yerine bu işi lisanlı ve disiplinle yapmaları onlar için sosyal medyada daha keyifli ve daha güzel görüntüler verebilmelerini sağlar."

"Bu sporu bilinçli şekilde yapmak isteyenleri pistlere davet ediyoruz"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya ise drift sporunun pistlerde ve güvenlik önlemleri alınmış kapalı alanlarda yapılması gerektiğinin altını çizerek, federasyonunun bu konuda ciddi çalışmaları olduğuna dikkat çekti. Kaya, "Federasyonumuz tarafından bu branş için bilinçlendirilmiş noktalarımız var. Otomobilin hazırlanış kısmı, kılık kıyafet, pistin güvenliği gibi her şeyiyle ilgilenen arkadaşlarımız var. Bu sporu bilinçli şekilde yapmak isteyenleri pistlere davet ediyoruz. Bu konuda Drift Kulübü’nün ve federasyonunun resmi internet sitesine girerek, ilgili branş ile ilgili eğitim veren kurumları görebilirler. Bu eğitimleri aldıktan sonra lisanlı birer sporcu olarak pistlerimizde, ceza ödemeden bu sporu yapabilirler" dedi.