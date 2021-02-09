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Nefes darlığına karşı “Pulmoner Rehabilitasyon”

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, korona virüsün ardından akciğerde oluşabilecek tahribatlara karşı uygulanan solunum rehabilitasyonu hakkında bilgiler verdi.

Genel 09.02.2021, 12:01
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Nefes darlığına karşı “Pulmoner Rehabilitasyon”

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, korona virüsün ardından akciğerde oluşabilecek tahribatlara karşı uygulanan solunum rehabilitasyonu hakkında bilgiler verdi.

Pulmoner Rehabilitasyon tedavisini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, “Pulmoner rehabilitasyon (solunum rehabilitasyonu) kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumunu iyileştirmeyi ve sağlığı geliştiren davranışlara uzun dönem katılımı hedefleyen kapsamlı bir uygulamadır. Pulmoner rehabilitasyon solunumu etkileyen hastalığı olanlar için ilaç tedavilerine ek olarak uygulanır. Hastanın kapsamlı değerlendirilmesi sonrasında bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içerir” dedi.

“Korona virüs sonrası devam eden nefes darlığı ve güçsüzlük durumlarında uygulanır”

Yeterli tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz kapasitesi azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma gözlenen kronik solunum rahatsızlığı olan hastaların, pulmoner rehabilitasyon programına alınabileceğine söyleyen Dr. Nurhan Barutçu, “KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), bronşiektazi, kistik fibrosis, astım, cerrahi ve yoğun bakım sürecine bağlı gelişen solunum kas disfonksiyonu, korona virüs enfeksiyonu sonrası devam eden nefes darlığı ve güçsüzlük durumlarında; ankilozan spondilit, interstitisiyel akciğer hastalıkları, nöromuskuler hastalıklar (amyotrofik lateral skleroz, spinal kord yaralanması, spinal muskuler atrofiler) skolyoza bağlı akciğer problemi olan hastalara pulmoner rehabilitasyon uygulanabilir“ dedi.

Rehabilitasyonun farklı hedefleri bulunuyor

Pulmoner Rehabilitasyon programının amaçları hakkında bilgiler veren Dr. Nurhan Barutçu, hastaların yaşam kalitesinin artırmayı hedeflediklerini belirtti. Barutçu,“Pulmoner rehabilitasyonun amaçlarını sıralamak gerekirse bunlar, semptomların şiddetini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerinde hastanın bağımsızlığı artırmak, egzersiz performansını ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak, hastaneye başvuru ve hastanede kalım süresini azaltmak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak, duygu durumunun düzeltilmesi, mesleğe dönüşü hızlandırmak şeklinde sıralayabiliriz“ ifadelerini kullandı.

Programda neler yapılır

Rehabilitasyon programında nelerin yapıldığından bahseden Dr. Nurhan Barutçu, “Pulmoner Rehabilitasyon programında; hasta-aile eğitimi, bronşiyal hijyen teknikleri ve kontrollü solunum teknikleri, solunum egzersiz programları, kas iskelet sistemine yönelik yaklaşımlar, kas güçlendirmeye ve endoransı arttırmaya yönelik egzersizler, oksijen desteği, psikososyal destek programları uygulanır“ diye konuştu.

Rehabilitasyon programları hastalara bilgi ve deneyim kazandırmaktadır

Tedavinin süreci hakkında bilgiler aktaran Dr. Barutçu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Pulmoner rehabilitasyon ünitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi tarafından ayrıntılı hasta değerlendirmesi sonrasında fizyoterapistler eşliğinde kişiye özgü ve tamamen hastanın ihtiyaçlarına yönelik planlamalar yapılır. Programların süresi hastanın ihtiyacına ve toleransına göre 30 dakika ile 1 saat arasında değişebilmektedir. İşlemlerin sıklığı da hastanın genel durumuna göre ayarlanmaktadır. Solunum problemleri hastanın efor kapasitesini ve dolayısıyla da yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiler. Pulmoner rehabilitasyon, bu hastaların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Uygulanan rehabilitasyon programları, tedavi süreci boyunca ve sonrasında hastalara bilgi ve deneyim kazandırmaktadır.”
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