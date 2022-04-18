Necip Fazıl ya da Osman Yüksel Serdengeçti ‘Bu salondakilerin yüzde 50’si eşek’ dedi iddiası!

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, Necip Fazıl Kısakürek’in mahkeme salonunda yuhalanması üzerine, “Bu salondakilerin yüzde 50’si eşek” dediği, sonra hâkim kızınca sözünü, “Bu salondakilerin yüzde 50’si eşek değil” diye değiştirdiği iddia ediliyor.

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

Bir dönem milletvekilliği de yapan yazar Osman Yüksel Serdengeçti’nin TBMM’de söylediği iddia edilen sözlere dair en yaygın hikaye şöyle:

"Bir mesele ile alakalı meclis kürsüsünde konuşurken CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak protesto eder ve konuşmasını engellemeye çalışırlar. Bunun üzerine Osman Yüksel Serdengeçti, ‘Bu meclisin yarısı hıyar,’ deyip kürsüden iner. Bunun üzerine CHP’li vekiller, ‘Meclisin şahs-ı manevisine hakaret söz konusudur. Lütfen sözünü geri al’ diye itirazda bulunurlar. Bu kez Serdengeçti yeniden kürsüye gelip şöyle der: ‘Tamam, sözümü geri alıyorum. Bu meclisin yarısı hıyar değil.’”

ANCAK İDDİA YANLIŞ 'SÖZ BİR FIKRA'

En eski Türkçe kayıt Vakit'te yayınlanmış bir fıkra. Bu söze dair ulaşabildiğimiz en eski Türkçe kayıt, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış Projesi’nin sitesinden okunabilen Vakit Gazetesi’nin 1933 yılında basılan, 5718. sayısı. Gazetenin, çeşitli fıkraların paylaşıldığı “Eğlenceli Yazılar” isimli bölümünde bu hikaye “Meclisin Yarısı” başlığıyla paylaşılmış. Fıkra şöyle:

Komşu devletlerden biri vardır ki, mebusan meclisi hemen her gün birçok münakaşalara, kavgalara, dil, el, ayak hücumlarına şahit olur.

Birbirlerine muarız fırkalar azası içinde işitilmemiş, keşfedilmemiş kelime kullananlar vardır. Bunlardan biri geçenlerde kürsüye çıkarak bütçe müzakeresi sırasında ekseriyet fırkasına şiddetle hücuma kalkmış. Fakat diğer aza tarafından susturulunca kızmış: “Bu meclisin yarısı hayvandır!” diye haykırmış. Gürültü, patırtı arasında mebusu kapı dışarı etmişler.

Ertesi gün reis meclise tarziye vermesi lazım geldiği söyleyince mebus kabul etmiş ve tekrar kürsüye çıkarak: “Efendiler, dün hiddetle yanlış bir cümle sarf etmişim, bu cümleyi tashih ediyorum: Bu meclisin yarısı hayvan değildir.”

Yani bu olayın herhangi bir kişinin başından geçmediğini, eski bir fıkra olduğunu söylemek mümkün. Aynı fıkralar geçmişten beri farklı kişilere atfedilerek başka dillerde de anlatılıyor. (teyit.org)