Navalny’in karargah koordinatörü Stepanov tutuklandı

Moskova’da mahkeme, Navalny’in karargah koordinatörü Oleg Stepanov’un 5 gün süreyle tutuklandığını açıkladı.

Rusya’ya dönüşü sırasında havaalanında önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalny’nin serbest bırakılması için protestolar Rusya genelinde devam ediyor. Navalny destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle başta başkent Moskova’da olmak üzere birçok şehirde 2 bin 500’den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Navalny’in karargah koordinatörü Oleg Stepanov da yer alıyor. Moskova’da bulunan Simonovsky Mahkemesi, Stepanov’un insanları yasadışı gösterilere katılmaya çağırdığı için 5 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Öte yandan Stepanov’un avukatı Daniil Berman ise müvekkilinin Navalny’in görüntüsünü paylaştığı için tutuklandığını söyleyerek, "Stepanov, sosyal medya hesaplarında Navalny’in görüntülerine dair bağlantı paylaştığı için tutuklandı” dedi.