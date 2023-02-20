NATO’nun Türkiye’ye gönderdiği konteyner evlerden 600’ü yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından NATO’nun deprem bölgesine göndereceği bin konteyner evden 600’ü Türkiye’ye doğru yola çıktı. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, konteyner evlerin dün akşam saatlerinde İtalya’nın Taranto Limanı’ndan ayrıldığı belirtildi. Sevkiyatın NATO’nun Napoli Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Dairesi’nin (NSPA) koordinasyonunda sağlandığı aktarılan açıklamada, konteyner ile depremlerden etkilenen en az 4 bin kişiye geçici barınma sağlanacağı ifade edildi. Konteynerlerin hafta içinde İskenderun’a varmasının planlandığı aktarılan açıklamada, “Bir NATO sivil-askeri müşterek operasyonel irtibat ve keşif ekibi kamp alanını hazırlıyor ve lojistik ile yerel desteği koordine ediyor. Taranto Limanı, geminin normal liman saatleri dışında hem boşaltılması hem de yüklenmesi için hafta sonu operasyonlara başladı. Ayrıca NATO, Pakistan’dan Türkiye’ye stratejik hava yoluyla çadır nakliyatını koordine ediyor” denildi.