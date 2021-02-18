NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında karar verilmediğini ve Irak’ta ise NATO’nun misyonlarının genişletileceğini bildirildi.

NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci günü sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantıda ele alınan konulara değinerek, ikinci günün gündeminde uluslararası terörizme karşı mücadeleye önemli katkıda bulunan NATO’nun Afganistan ve Irak’taki eğitim misyonları olduğunu belirtti.

NATO’nun Afganistan’daki varlığına dair karar verilmedi

Stoltenberg, Savunma Bakanlarının Afganistan’daki durumla ilgili pek çok ikilemle karşı karşıya kaldığını belirtti. NATO’nun Afganistan’daki varlığının geleceği ile ilgili nihai bir karar verilmediğini açıklayan Stoltenberg, "1 Mayıs’ın son teslim tarihi yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda NATO Müttefikleri yakından istişare ve koordinasyon sağlamaya devam edecek" dedi.

“NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor”

Stoltenberg, "Cesur Afgan güvenlik güçleri için eğitim ve finansman sağlayarak Kararlı Destek misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz. NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor ve bunun bir parçası olarak asker sayımızı önemli ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı.

“Taliban iyi niyetle müzakere etmeli”

Afganistan’da barış sürecini yeniden canlandırmanın artık zorunlu olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Taliban iyi niyetle müzakere etmeli, yüksek düzeyde şiddeti azaltmalı ve uluslararası terörist gruplarla işbirliğini durdurma taahhütlerini yerine getirmelidir" dedi.

Irak’taki eğitim misyonu genişleyecek

Stoltenberg, Irak hükümetinin isteği üzerine, NATO’nun Irak’taki eğitim misyonunu genişletmeye karar verdiğini belirtti. Stoltenberg, "Irak güçlerini terörle mücadele ederken desteklemek ve DEAŞ’ın geri dönmemesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Irak’taki personel sayısı 500’den 4 bine çıkarılacak

Stoltenberg, NATO’nun Irak’taki misyonunda görev alan personel sayısının 500 kişiden 4 bin kişiye çıkarılacağı bilgisini vererek, eğitim faaliyetlerinin daha fazla Irak güvenlik kurumunu ve Bağdat dışındaki alanları kapsayacağını duyurdu.

Bu hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Ona her şeyin Iraklı yetkililerle tam bir istişare içinde yapılacağına dair güvence verdim" dedi.

Stoltenberg, Danimarka’nın Irak’taki misyonu Kanada’dan devraldığını duyurarak, "Irak’taki eğitim misyonumuza iki zorlu yıl boyunca liderlik ettiği için Kanada’ya ve bu kritik noktada komutayı devraldığı için Danimarka’ya teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.