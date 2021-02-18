banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
banner448

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında karar verilmediğini ve Irak’ta ise NATO’nun misyonlarının genişletileceğini bildirildi.

Genel 18.02.2021, 20:32
2
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında karar verilmediğini ve Irak’ta ise NATO’nun misyonlarının genişletileceğini bildirildi.

NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci günü sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantıda ele alınan konulara değinerek, ikinci günün gündeminde uluslararası terörizme karşı mücadeleye önemli katkıda bulunan NATO’nun Afganistan ve Irak’taki eğitim misyonları olduğunu belirtti.

NATO’nun Afganistan’daki varlığına dair karar verilmedi

Stoltenberg, Savunma Bakanlarının Afganistan’daki durumla ilgili pek çok ikilemle karşı karşıya kaldığını belirtti. NATO’nun Afganistan’daki varlığının geleceği ile ilgili nihai bir karar verilmediğini açıklayan Stoltenberg, "1 Mayıs’ın son teslim tarihi yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda NATO Müttefikleri yakından istişare ve koordinasyon sağlamaya devam edecek" dedi.

“NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor”

Stoltenberg, "Cesur Afgan güvenlik güçleri için eğitim ve finansman sağlayarak Kararlı Destek misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz. NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor ve bunun bir parçası olarak asker sayımızı önemli ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı.

“Taliban iyi niyetle müzakere etmeli”

Afganistan’da barış sürecini yeniden canlandırmanın artık zorunlu olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Taliban iyi niyetle müzakere etmeli, yüksek düzeyde şiddeti azaltmalı ve uluslararası terörist gruplarla işbirliğini durdurma taahhütlerini yerine getirmelidir" dedi.

Irak’taki eğitim misyonu genişleyecek

Stoltenberg, Irak hükümetinin isteği üzerine, NATO’nun Irak’taki eğitim misyonunu genişletmeye karar verdiğini belirtti. Stoltenberg, "Irak güçlerini terörle mücadele ederken desteklemek ve DEAŞ’ın geri dönmemesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Irak’taki personel sayısı 500’den 4 bine çıkarılacak

Stoltenberg, NATO’nun Irak’taki misyonunda görev alan personel sayısının 500 kişiden 4 bin kişiye çıkarılacağı bilgisini vererek, eğitim faaliyetlerinin daha fazla Irak güvenlik kurumunu ve Bağdat dışındaki alanları kapsayacağını duyurdu.

Bu hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Ona her şeyin Iraklı yetkililerle tam bir istişare içinde yapılacağına dair güvence verdim" dedi.

Stoltenberg, Danimarka’nın Irak’taki misyonu Kanada’dan devraldığını duyurarak, "Irak’taki eğitim misyonumuza iki zorlu yıl boyunca liderlik ettiği için Kanada’ya ve bu kritik noktada komutayı devraldığı için Danimarka’ya teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16