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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara’da
NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG, NATO GÜNDEMİNDE YER ALAN KONULARI GÖRÜŞMEK ÜZERE ANKARA’YA GELDİ.
Genel 05.10.2020, 11:57
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Ankara’ya geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanına geldi.
Stoltenberg’in uçağı Esenboğa Havalimanına TSİ ile 11.25’te iniş yaptı. Ankara’daki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşme yapması planlanıyor.
Daha sonra Yunanistan’a geçecek olan Stoltenberg’in Atina’da da üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
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