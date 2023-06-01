NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi
NATO Dışişleri Bakanları, Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen Gayriresmi Toplantısı ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Genel 01.06.2023, 13:54
NATO Dışişleri Bakanları, Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen Gayriresmi Toplantısı ardından aile fotoğrafı çektirdi.
NATO Dışişleri Bakanları Norveç’in başkenti Oslo’da Gayriresmi Toplantısı’nda bir araya geldi. Bakanlar, Ukrayna ve Enerji konularının görüşüldüğü toplantının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından bakanlar salondan ayrıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.