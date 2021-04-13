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NASA yarışmasından gelen birincilik

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmasının birincisi, Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı oldu.

Genel 13.04.2021, 17:58
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NASA yarışmasından gelen birincilik

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmasının birincisi, Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı oldu.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

Van Gölü, rakibi “Hareket Halindeki Yıldızlar” fotoğrafıyla yarıştığı finalde birinciliği elde etti. Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi kentte sevinçle karşılandı.
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