NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin eğitim alanındaki destekçisi olarak Türkiye’ye getirilen NASA Uzay Sergisi, Metropol İstanbul’da ziyarete açıldı.

NASA Uzay Sergisi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkânı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkaracak. “Doğa Space Shuttle” alanında ise çocuklar teknoloji ile buluşarak hem eğlenecek hem öğrenecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin eğitim destekçisi olduğu Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200’ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi; uzaya, gezegenlere, Ay’a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu, yöneticileri ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri, Uzay Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da sergi açılışına katılarak sergiyi ve Doğa Space Shuttle alanını ziyaret etti.

“NASA Sergisi’nin bir parçası olmaktan mutluyuz”

Sergi açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “Kolej olarak, bu önemli serginin ana destekçilerinden biriyiz. Burada bulunuyor olmamızın yanında, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden mezun bir Uçak mühendisi olarak bugüne tanıklık etmekten gurur ve onur duyuyorum” dedi.

Özeren ayrıca, “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji her zaman bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi bir görev addetmiş ve küçük yaşlardan itibaren öğrencilerine bunu aşılayacak bir eğitim vermekte olup buna da devam edecektir. Okulumuz, bilimin yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi temel dalları değil; yazılım, sanal gerçeklik ve uzay gibi günümüzde çok önemli hale gelmiş alanlarını da her zaman hem öğrenciler hem de yetişkinler ile buluşturmayı önemsemektedir. Öğrencilerimizi bu anlayışla küçük yaşlardan itibaren astronomi sınıfları ve sanal gerçeklik konulu dersler ile buluşturmaktayız. Bugün de bu misyonu geniş ölçekte karşılayacak olan NASA sergisinin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan ve kesimden ziyaretçimizin, astronomi bilimi ve gelişmeleri ile ilgili uygulamaları görebilecekleri, deneyimleyebilecekleri bu kapsamlı projeye katkı vermekten de heyecan duyuyoruz. Böyle projelerin yalnızca bilgilendirme değil, bilimsel merak ve analitik düşünmeyi de ateşleyebilme potansiyelinin de farkındayız. Bu değerli sergi süresince İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine ait Doğa Space Shuttle alanını ziyaret ederek öğrencilerimizle hem eğlenecek hem de merak uyandıracak etkinlikler yapacağız.” dedi.

Doğa Space Shuttle

Doğa Space Shuttle alanında eğlenerek öğrenen çocuklar üç farklı etkinlik ile buluşuyor. Çocuklar, MineCraft Edu ile uluslararası uzay istasyonunu dolaşma fırsatı elde ederken diğer bir etkinlik alanında Mars’a yolculuk gerçekleştiriyor. Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinlikte ise öğrenciler, kampüs için gerekli materyalleri Mars yüzeyinden topluyor.