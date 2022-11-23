Namibya’da Alman sömürge subayının heykeli kaldırıldı

Namibya’nın başkenti Windhoek’te bulunan Alman sömürge subayı Curt von François’in heykeli, aktivistlerin baskısı sonrası kaldırıldı.

Namibya’nın başkenti Windhoek’teki tartışmalı heykel, aktivistlerin baskısı sonrası kaldırıldı. Windhoek’te bulunan Alman sömürge subayı Curt von François’in 2,4 metre uzunluğundaki bronz heykeli, görevliler tarafından kaidesinden vinç yardımı ile söküldü. Heykelin söküldüğü anlar alkışlarla kutlandı. Curt von François’in heykeli, Windhoek şehrinin kurucusu olarak görüldüğü için 1965’te dikilmişti.

Heykelin kaldırılmasına yönelik imza kampanyası ’A Curt Farewell’ adlı aktivist bir grup tarafından başlatılmıştı. İmza kampanyasına öncülük eden aktivist Hildegard Titus yaptığı açıklamada, Von François’in "yanlış bir şekilde Windhoek’in kurucusu olarak anıldığını" ve kendisinin "sömürge baskısının" sembolü olduğunu belirtti. Heykelin Windhoek Kent Konseyi’nin bahçesinden kaldırılmasına yönelik karar geçen ay alınmıştı.

Windhoek Sözcüsü Harold Akwenye ise yaptığı açıklamada, heykelin şimdilik bir müzede tutulacağını ancak yeni bir yer üzerinde anlaşmaya varıldığında "yeniden dikileceğini" aktardı.

Afrika kıtasında 1889-1894 yılları arasında Güney Batı Afrika olarak bilinen Alman kolonisinde kıdemli bir subay olan Von François, 1890’larda Namibya halkının çıkardığı isyanı bastırmak için düzenlenen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 80 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Hoornkrans katliamında operasyon komutanıydı.