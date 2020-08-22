Namaz sırasında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE CUMA NAMAZINDA İLGİNÇ BİR OLAY YAŞANDI. NAMAZDA BİR GENÇ RUKİYE EĞİLİP KALKTIĞI SIRADA BİRANDA BAYGINLIK GEÇİRMESİ SONUCU ARKASINDA SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞECEĞİ SIRADA SON ANDA ERDAL KAYDI BÖYLE YAKALADI. O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde cuma namazında ilginç bir olay yaşandı. Namaz kılan bir genç rukuye eğilip kalktığı sırada bir anda baygınlık geçirmesi sonucu tam düşeceği sırada arkasında bulunan bir vatandaş genci yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı HZ. Camisi’nde meydana geldi. Cuma namazı için camiye giden bir genç namaz sırasında bir anda baygınlık geçirmesi sonucu rukuye kaktığı anda sırt üstü geri düştü. Bunu fark eden hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı isimli vatandaş ise namazı bırakarak genci ani bir reflekse tutmayı başardı. O anlar ise saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını anlatan Erdal Kaydı isimli vatandaş şunları söyledi:
"İkinci rekata kalmıştık rukuye eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek namazımı bırakayım yoksa çocuğumu yakalayım düşünürken çocuğu yakalamam daha mantıklı dedim. Namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı olay böyle gerçekleşti" diye konuştu.
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