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Nallıhan Kuş Cennetine göçmen kuşlar gelmeye başladı

ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİNDE BULUNAN KUŞ CENNETİ'NE HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE GÖÇMEN KUŞLAR GELMEYE BAŞLADI.

Nallıhan Kuş Cennetine göçmen kuşlar gelmeye başladı

ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİNDE BULUNAN KUŞ CENNETİ'NE HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE GÖÇMEN KUŞLAR GELMEYE BAŞLADI.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:41
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Nallıhan Kuş Cennetine göçmen kuşlar gelmeye başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti’ne havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar gelmeye başladı.

Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam oluşturuyor. Ala Dağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425 hektarlık alan, 1994 yılında Yaban Hayatını Geliştirme Sahası olarak belirlenerek avcılık yasaklandı. 425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 6 balıkçıl türünün 5’i bu bölgede bulunurken, kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun, kırmızı gagalı, dar karpası da Nallıhan Kuş Cenneti’nde görülen kuşlardan. Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü Kuş görülüyor. Haziranda da 3 bin leylek, 150 kara leylek, kışın ise 3 bin angut kuşunun yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağları. Jeolojik yapısı nedeniyle çökelme yaşanması ve farklı renklerdeki toprak tabakalarının üst üste gelmesi bu güzel görüntünün oluşmasını sağlıyor. Havaların gitgide ısınması ile birlikte kuşların göçlerinin arttığı Kuş Cenneti, büyük ilgi görüyor.

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