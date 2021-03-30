Nallıhan Belediyesinden "Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" farkındalık etkinliğine tam destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından aynı anda yapılan ‘30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ duyurusundan sonra 81 il valiliğe gönderilen resmi yazıda, “Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” denilmiş ve gereğinin yapılması belirtilmişti. Gönderilen yazı sonrasında Nallıhan ilçe Kaymakamı Ergün Baysal ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın katılımlarıyla trafik ışıklarının olmadığı bölgelerdeki yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla öncülük ettiler.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş; "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nallıhan’da da ’yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir’ diyerek bir etkinlik düzenledik. Bilindiği gibi yaya önceliğini çok önemsiyoruz. Ülkemizde de ölümlü, yaralamalı trafik kazaları sayısının oranları İçişleri Bakanlığımızın koordinesindeki faaliyetlerle beraber bir hayli düştü Nallıhanlı hemşehrilerimiz sağ olsunlar bu konuya önem veriyorlar. Onların haklarına riayet ediyorlar Bugün de güzel bir etkinlik oldu" dedi.