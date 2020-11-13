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Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu
AFYONKARAHİSAR’DA ADETA NAKLİYE KAMYONETİNE ÇEVİRDİĞİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETE KUMAŞLARI YÜKLEYEN VE 5 KİLOMETRE BOYUNCA CADDEDE İLERLEYEN BİR VATANDAŞ HEM KENDİSİNİ HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİNİN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTU.
Genel 13.11.2020, 12:02
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Afyonkarahisar’da adeta nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisiklete kumaş yükleyen ve yaklaşık 5 kilometre boyunca caddede ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerinin mal ve can güvenliğini tehlikeye attı.Afyonkarahisar kent merkezi Kurtuluş Caddesinde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsü hınca hınç kumaş doldurduğu bisikletiyle caddede ilerlerken can güvenliğini hiçe saydı. Trafikte ilerleyen sürücüleri de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü adeta bir nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle 5 kilometre boyunca ilerledi.