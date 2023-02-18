Nakledilecek okulların listesi açıklandı

20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle öğrencilerin nakledilecek okulların listesini açıkladı. Okulların listesi şöyle:

"Arnavutköy, Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu, Suatlar Anaokulu, Deliklikaya İlkokulu, Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

Ataşehir, Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, Akşemsettin Anaokulu, Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

Avcılar, Gümüşpala İlkokulu, Güngör Tekiner Ortaokulu,Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

Bağcılar, Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye), Zübeyde Hanım Anaokulu, Massit Mesleki Eğitim Merkezi

Bahçelievler, Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Hürriyet İlkokulu , 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

Beşiktaş, Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu,Lütfi Banat Ortaokulu

Beykoz, Yavuz Selim İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu, Kaynarca Anaokulu ,Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi, Kemaletin Tuğcu İlkokulu

Beylikdüzü, Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu, Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

Beyoğlu, Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

Büyükçekmece, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli, Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca,Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu

Esenyurt, Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Eyüpsultan, Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Fatih, Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu),Yedikule İlkokulu/Ortaokulu ,Vefa Lisesi (B Blok) Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziosmanpaşa ,Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

Güngören, Ergenekon İlkokulu

Kadıköy, Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu,Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kağıthane,Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kartal, Yıldız İşçimenler İlkokulu,Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece, Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Küçükçekmece Papatya Anaokulu, Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

Kanarya Ortaokulu,Çiğdem Anaokulu,Menekşe Özel Eğitim Anaokulu,Nene Hatun Anaokulu,Yasemin Anaokulu,Zübeyde Hanım Anaokulu, Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

Pendik, Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe, Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

Sarıyer, Şükrü Nailpaşa İlkokulu, Rumeli Feneri İlkokulu

Şile, Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

Silivri, Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Anadolu Lisesi, Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu , Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

Şişli, Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Sultangazi, Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi, 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu

Ümraniye, Ümraniye İmam Hatip Lisesi,Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Üsküdar, Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu,Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Zeytinburnu, Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu".