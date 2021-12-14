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n11'den yeni yıla özel, her hafta 1 kişiye 10 bin TL değerinde kupon hediyesi

Genel 14.12.2021, 12:33
n11'den yeni yıla özel, her hafta 1 kişiye 10 bin TL değerinde kupon hediyesi

İSTANBUL (AA) - n11.com, yılın son kampanyasıyla en özel yılbaşı hediye alternatiflerini indirimlerle sunarken, müşterilerine 2 hafta boyunca sürecek "Eşle Kazan" oyunuyla da haftanın birincilerine 10 bin TL, toplamda ise 40 bin TL kupon hediyesi vermeye hazırlanıyor.

n11 açıklamasına göre, şirket, yılbaşı özel kampanyasıyla 2022'ye "merhaba" diyor. Aralık sonuna kadar devam edecek indirim fırsatlarının yanı sıra 13-26 Aralık'ta n11 müşterileri, mobil uygulama üzerinden sunulan "Eşle Kazan" oyunuyla toplamda 40 bin TL değerinde kupon kazanma fırsatı yakalıyor.

İki hafta sürecek 2 yarışmada her hafta, haftanın birincileri 10 bin TL'lik kuponun sahibi olacak. 2-11 sıralamasında olanlardan her biri ise 1.000 TL değerinde indirim kuponu kazanacak. Ayrıca, bu tarihler arasındaki her gün en az bir kez oyunu oynayan kullanıcılar, puanları ne olursa olsun bir kez yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 15 TL indirim kuponu elde edecek.

n11 kullanıcılarının ödülü kazanmak için 13 Aralık saat 00.00 ila 19 Aralık saat 23.59 ve 20 Aralık saat 00.00 ila 26 Aralık saat 23.59 arasında oyunu oynamaları gerekiyor. Kazanan ilk 11 kullanıcının kuponları, yarışma sonlarındaki 20 Aralık ve 27 Aralık'ta yapılacak sıralamalar sonucunda hesaplarına yüklenirken, bir kez yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 15 TL indirim kuponu ise yine yarışmaların sonunda ilgili yarışma dönemine göre 20 Aralık veya 27 Aralık'ta kullanıcıların hesaplarına aktarılacak.

Kuponlar, 31 Aralık 2021 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

#N11
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