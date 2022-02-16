MYP Lideri Yılmaz: "İsrail-Türkiye ilişkilerinde olumlu bir sürece girilmesi son derece önemli"

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İsrail Türkiye ilişkilerinde olumlu bir sürece girilmesi bölgesel gelişmeler açısından son derece önemlidir. İlişkiler her zamankinden daha önemli bir seviyede ilerlemelidir” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’nin dış ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerine yönelik konuşan Yılmaz, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Reyiz Yılmaz, “İsrail-Türkiye ilişkilerinde olumlu bir sürece girilmesi bölgesel gelişmeler açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda hükümetin attığı adımlar da olumludur. İki ülkenin menfaatleri başta Akdeniz olmak üzere her alanda en üst seviyede gözetilerek hareket edilmelidir. Bu işbirliği bölgenin kalkınması ve kaynakların doğru kullanılması adına son derece önemlidir. Özellikle savunma alanında ortak bir plan olmalı ve bu çerçevede geleceğe birlikte daha güvenli bir şekilde yürünmelidir. Türk İsrail ilişkileri her zamankinden daha önemli bir seviyede ilerlemelidir” diye konuştu.