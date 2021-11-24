MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan faiz uyarısı: “Faiz artışı doları frenlemez”

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faiz yükseltmenin dolar artışını frenlemeyeceğine dikkat çekerek, “Amerikan dolarının dünya paraları karşısındaki değerine ancak Amerika’da FED’in yapacağı faiz oranları etkili olur. Hükümet aleyhinde gösteriler konusunda muhalefet çok daha sağduyulu olmalıdır” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, son günlerde piyasalarda yaşanan hareketliliğe yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Dolar artışının Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararıyla bağlantılı olmadığını kaydeden Yılmaz, “Türkiye, faiz artışı ile doları kontrol altına alma yöntemini geçmişte denemiştir. Dolar artışını frenlemek için ara ara bu yönteme başvuruldu, fakat bu durum doların artışını yine de engelleyemedi” dedi.

"Türk lirasında faiz oranı dövize etki yapmaz"

"Amerikan dolarının dünya paraları karşısındaki değerine ancak Amerika’da FED’in yapacağı faiz oranları etkili olur" ifade eden Yılmaz, “Türk lirası dünyanın rezerve parası değildir. Bu nedenle Türk lirasında ileri geri faiz artışı, azalışı döviz artışını engelleyemez. Bu nedenle hükümetin faizi artırması ya da azaltması dövize bir etki yapmayacaktır” diye konuştu.

“Hükümet aleyhinde gösteriler konusunda muhalefet çok daha sağduyulu olmalıdır”

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, “Hükümet aleyhinde gösteriler konusunda muhalefet çok daha sağduyulu olmalıdır. Gün insanları sokakta kaosa teşvik edecek açıklama yapma günü değildir. Hükumette aynı hassasiyetle sakin kalmak sakin politika üretmek durumundadır. Unutmayalım ki ekonomik sıkıntılar yanında etrafı fiziken kuşatılmış ve her an bir sıcak savaş ihtimali içinde olan bir Türkiye var. Bütün bu koşullar birlik içinde hareket etmeyi ve sağduyulu politikalar üretmeyi zorunlu kılmaktadır. Bir tek Türkiye olduğu konusu herkesin ortak değeri olarak hafızalarda öncelikli yer etmelidir” ifadelerini kullandı.