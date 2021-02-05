Myanmar’ın Seul Büyükelçiliği önünde "darbe" protestosu

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir grup protestocu, Myanmar büyükelçiliğine yürüyerek askeri darbeye tepki gösterdi.

Myanmar’da geçtiğimiz 1 Şubat’ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına dünya genelinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Güney Kore’de bir grup protestocu, Myanmar halkına destek olmak amacıyla başkentte bulunan Myanmar’ın Seul Büyükelçiliğine yürüdü. Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin fotoğrafları taşıyan protestocular, "Myanmar’ın yanındayız" yazılı pankart açtı.

Ne olmuştu

Myanmar ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü Kasım 2020’deki genel seçimlerde, Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı generaller, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye ABD, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerden peş peşe kınama mesajları gelmişti.