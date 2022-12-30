Myanmar’ın devrik lideri Suu Kyi’ye 7 yıl daha hapis cezası

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi askeri mahkeme tarafından 7 yıl daha hapse mahkum edildi. Suu Kyi’nin farklı suçlamalardan aldığı cezaların toplamı 33 yıla ulaştı.

Myanmar’da 1 Şubat 2021’de yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi’nin farklı suçlamalarla yargılandığı davada karar verildi. Askeri mahkeme, yönetimde bulunduğu dönemde bir bakan için usulsüz şekilde helikopter kiraladığı gerekçesiyle Suu Kyi’ye yolsuzluk suçlamasından 7 yıl hapis cezası verdi. Son gelişme ile birlikte Suu Kyi’nin farklı suçlardan aldığı hapis cezalarının toplamı 33 yıla ulaşmış oldu. Suu Kyi, daha önce seçim yasasını ihlal, kaçak telsiz bulundurma, yolsuzluk, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etme gibi 14 farklı suçtan hüküm giymişti. Suu Kyi, son alarak 12 Ekim’de yapılan bir duruşmada rüşvet suçundan 3 yıl daha hapse mahkum edilmişti.

Demokrasiye darbe

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Son olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar’da şiddetin sona ermesi ve eski lider Aung San Suu Kyi dahil keyfi olarak tutuklanan tüm mahkumların serbest bırakılması çağrısı yapan bir kararı onaylamıştı.