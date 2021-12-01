Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi

Organics Sunday etkinliğinde müzik, sanat ve gastronomi bir araya geldi. Etkinlikte Gülinler ve Sertab Erener müzik tutkunlarıyla buluştu.

ORGANICS by Red Bull, 28 Kasım Pazar günü Bomontiada’da müzik, sanat ve gastronomiyi bir araya getirdi. Gün boyu süren “Organics Sunday” etkinliğinde katılımcılar ilk olarak fotoğrafçı Dilan Bozyel’in atölyesinde fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Organics by Red Bull’un 5 lezzetini farklı içecek reçetelerinde yorumlandığı miksoloji deneyimlerinin yanı sıra katılımcılar, müzik dolu bir gün geçirdi. Gülinler konserinden sonra, saat 20.00’de Türk müziğinin sevilen sanatçısı Sertab Erener, akustik konseri ile müzik tutkunlarına keyifli bir Pazar gecesi yaşattı.