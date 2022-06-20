Müzik Akademisi emeklerini yıl sonu konseri ile taçlandırdı

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekleri keşfetmeye ve onlara akademik alanda destek vermeye devam ediyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Müzik Akademisi’nde eğitim gören 40 öğrenci, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu konseri ile izleyenleri mest etti.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Müzik Akademisi 2021-2022 eğitim yılının kapanışını düzenlenen yıl sonu konseri ile yaptı. Farklı yaş gruplarından 40 öğrencinin olağanüstü performansı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Genç müzisyenleri aileleri ve müzikseverler bu özel günde yalnız bırakmadı. Bir akademi öğrencisinin babası ile yaptığı düet de izleyenlerden tam not aldı.

Bir Küçükçekmeceli olarak yıllardır hayalini kurduğu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Hayal ettiğim projelerin en önemlileri gençlerimiz ve çocuklarımız ile ilgili projelerdir. Bizim için önemli olan gençlerimize, çocuklarımıza yol açmak ve merdivenin bir basamağı olabilmektir. Genç müzisyenlerimizin için bu merdivenin bir basamağı Müzik Akademisi’dir. Müziğe gönül veren tüm gençleri tebrik ediyorum. Gençlerimizin gönül dünyasını besleyen müzik sonsuz olsun ” diye konuştu.

Performanslarıyla takdir topladılar

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını uzaktan eğitim ile geride bırakan Müzik Akademisi öğrencileri, geçtiğimiz dönemi yüz yüze eğitimle gerçekleştirdi. Genç yeteneklerin hem pandeminin etkisinden kurtulmaları hem de aldıkları eğitimi izleyenlere sunmaları amacıyla gerçekleştirilen yıl sonu konserinde; klasik müzikten caz müziğine, Türk halk müziğinden Türk pop müziğine en sevilen şarkılar seslendirildi. İki ve üç kişiden oluşan gruplar bağlama, elektro gitar, klasik gitar, keman ve piyano eşliğinde en bilinen şarkıları seslendirdi ve dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Öğrencilere eğitim sonunda sertifika veriliyor

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nde, ilçede ikamet eden 8-16 yaş aralığındaki gençlere; vurmalı çalgılar, keman, piyano, elektronik gitar, klasik gitar ve bağlama branşlarında eğitim veriliyor. Akademiye başvuran öğrenciler herhangi bir müzik bilgisine bakılmaksızın sadece yeteneklerinin ölçüldüğü Genel Yetenek Sınavı ile akademiye kabul ediliyor. Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere seçtikleri enstrüman doğrultusunda 2 veya 4 yıllık akademik müzik eğitimi veriliyor. Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyor.