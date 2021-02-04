“Mutlu olmak, insanın kendisiyle alakalı bir durum”

Mutlu olmanın, insanın kendisiyle alakalı bir durum olduğunu belirten Elmira Nazarova, ”Her insan zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçebilir. Önemli olan, hayatımızın içinde her zaman sorunlarla karşılaşacağımızı bilerek bunlardan ders çıkartmak ve en önemlisi mutluluğumuza, gülümsememize engel olabilecek bakış açılarından kaçınmaktır" dedi.

Sosyal medya dünyasının ünlü ismi Elmira Nazarova, mutlu olmanın ve bunu kalıcı hale getirmesinin insanın, elindekilerle mutlu olmayı bildiğinde ortaya çıktığını belirterek, “Bu, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha da sık karşılaştığım bir soru. Yakın çevremdeki insanlardan da çoğunlukla böyle yorumlar alıyorum. Bence mutlu olmak, tamamen insanın kendisiyle alakalı bir durum. Elbette, her insan zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçebilir. Önemli olan, hayatımızın içinde her zaman sorunlarla karşılaşacağımızı bilerek bunlardan ders çıkartmak ve en önemlisi mutluluğumuza, gülümsememize engel olabilecek bakış açılarından kaçınmak. Huzurlu bir aile ortamım ve hayalini kurduğum gibi bir yuvam var. İnsan, elindekilerle mutlu olmayı bildiğinde, hayatta gerçekten çok fazla şeyi başarmış oluyor’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir evlilik yaparak takipçileri ile paylaşan Elmira Nazarova, mutlu bir evliliğin sırrını ise şöyle sıraladı: “ İnsan, her ne olursa olsun evliliğinin kıymetini bilmeli ve karşısındaki insana verdiği değeri asla yitirmemeli. Biz her şeyden önce birbirimize değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi sürprizlerle dolu bir ailemiz var ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Hayattan tat almanızı ve sürekli yenilenmenizi sağlıyor. İnsan, ailesine değer verir ve karşılığında değer görürse mutluluk kaçınılmaz oluyor. Eşim ve çocuklarım, hayatımda başıma gelen en güzel şey’’.

Sosyal medya hesaplarımda yaptığım paylaşımlarda beğenilerini ve yorumlarını esirgemeyen insanları görmek kendisini çok motive ettiğini bildiren Elmira Nazarova,‘’Beni ilgiyle takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Burada beni takip eden ve mutluluğumla mutlu olan herkesi kardeşim gibi görüyorum. Hem Azerbaycan’daki hem de Türkiye’deki takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. İki ülkeyi de anavatanım gibi görüyor ve gerçekten çok seviyorum” dedi.