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Mutfak sektöründe hedef yeni ülkeler

Bu yılın ilk ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 307 milyon dolar ihracata imza atan ev ve mutfak eşyaları sektörü, 60 ülkeden 100 alıcıyı 1-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak.

Genel 21.05.2022, 15:23
Mutfak sektöründe hedef yeni ülkeler

Bu yılın ilk ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 307 milyon dolar ihracata imza atan ev ve mutfak eşyaları sektörü, 60 ülkeden 100 alıcıyı 1-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, "Burada bizler için ülke farklılığının yanında bir başka önemli konu daha önce Türkiye ile iş yapmamış, Türkiye’ye erişimi sınırlı olan uzak ülkelerdeki alıcılara da ulaşmaktı. Meksika, Kolombiya, Ekvator, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya gibi çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar Invitation Only için İstanbul’da olacak. En son gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 50 farklı ülkeden 83 alıcı katılmıştı. 2022 için hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden gelen büyük bir talep var. Ticari olarak her yıl bir önceki organizasyonumuzdan daha yüksek verim aldığımız Invitation Only etkinliğimizde beklentimiz bu yıl çıtayı daha da yukarıya çıkarmak. Etkinlik süresince her katılımcımız normal bir fuarda görüşebileceğinden daha fazla sayıda daha nitelikli alıcı ile görüşme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

2021 yılında 3,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2022 yılı ihracat hedeflerinin ise 4 milyar dolar olduğunu belirten Özger, "Hedeflerimizi birim ihracat değeri olarak öne çıkarmayı daha doğru buluyoruz. İhracat rakamı olarak dünyada 5’inci sıraya yükselme başarısını elde ettik ancak önümüzdeki rakipler ile aramızdaki farkı kapatabilmek için birim ihracat değerimizi 2022 yılı sonunda 4 dolar seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Şu anda bu rakam 3,7 dolar seviyesinde. Diğer yandan bu yıl ve gelecek yıl ihracatımızın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında daha da derinleşmeyi hedefliyoruz. Uzakdoğu’ya karşı lojistik avantajımızı değerlendirerek Avrupa’ya ihracatımızı artırabiliriz. Latin Amerika pazarına ise kurulduğumuzdan bu yana büyük önem veriyoruz. Hem bölgeye yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hem de Türkiye’ye davet ettiğimiz önemli alıcılar sayesinde birçok firmamız bölgeye ihracata başladı. Beklentimiz bölgeye ihracatın daha da artırılması. Ayrıca Sahra Altı Afrika için Kenya’ya yönelik bir sektörel heyet planlıyoruz. Burada da hedefimiz ihracat pazar çeşitliliğimizi artırabilmek" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre olan etkilerine de değinen Özger, "Ülkemizin kuzeyindeki savaş net olarak sektör ihracatı için olumsuz bir etkiye sahip. Ancak Ukrayna’daki üreticilerin savaş sürecinden etkilenmelerinin benzer ürün üreten üreticilerimizin tedarikte öne çıkmasına yol açtığını da söylemeliyiz. Öte yandan, Rusya’daki firmaların tüketim ürünleri konusunda Batı ülkelerinden ithalatlarını mecburen alternatif kaynaklara kaydırmakta olduğunu, uygun şartlar sağlanırsa iki ülke ticaretinin artabileceğini öngörüyoruz" dedi.

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