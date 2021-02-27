Mutasyona uğrayan virüs ile Adıyaman’da vaka sayıları arttı

Mutasyonlu virüsle birlikte korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşayan Adıyaman, Türkiye’de en yüksek vakanın görüldüğü 10 il içerisinde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın her hafta açıkladığı 100 bin oranında Türkiye’de en yüksek vakanın görüldüğü ilk 10 il içerisinde olan Adıyaman’da mutasyonlu virüs yayılmayı sürdürüyor. Adıyaman’da son 10 gün içerisinde 1 belde, 4 köy karantina altına alındı. Karantina altına alınan bu yerleşim yerlerinden bazılarının mutasyonlu virüs tespit edildi.

Virüsün görülmeye başladığı günden beri büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekipleri virüsün yayılımın önüne geçmek için yoğun çaba gösteriyor. Güvenlik güçleri de denetimlerini sıklaştırıyor.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Kutlu, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için ciddi bir çaba sarf ettiğini belirterek, “Maalesef son zamanlarda ilimizde de hastalıkta belli bir sayıda artış söz konusu. Bu artışın kontrol altına alınması için ekiplerimiz, toplum sağlığında çalışan arkadaşlarımızla beraber ciddi bir çaba sarf ederek, birebir ev ziyaretleri yapıyor. Hastalık tespit edilen kişilerin gerek ev izolasyonları, gerek ise hastane takip ve tedavileri düzenli olarak yapılmaktadır. Vaka sayılarında yılbaşından bu yana ufak bir artış söz konusu, bu artışın sebepleri içerisindeki, acaba ne olabilir diye düşündüğümüzde maalesef mutasyonlu virüsün ilimizde de görüldüğü yönünde tespitimiz var. Üzülerek söylüyorum ki ilimiz en fazla hastalığın görüldüğü ilk 10 il arasında yer alıyor. Bugün itibariyle 100 binde 90’lı rakamları telaffuz ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, taziye ve düğün gibi bazı alışkanlıklarımızdan bir süreliğe vazgeçmemiz gerektiğini ifade etti.