Musul’daki robotlu restorana ilgi yoğun

Irak’ın Musul kent merkezinde 2 ay önce açılan robot garsonların hizmet verdiği restorana Musul ve Irak’ın diğer kentlerde yaşayanlardan büyük ilgi gördü.

Terör örgütü DEAŞ’ın 3 yıl işgali altında kalan Musul’da robot garsonların çalıştığı ve siparişlerin dijital masadan verildiği restoran büyük ilgi gördü. Irak’ta bir ilk sayılan restoran, sadece Musul’dan değil Irak’ın diğer kentlerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Siparişlerin dijital masalarda kurulan menülerle verildiği restoranda, yemekler konuşan 2 robotlar tarafından servis ediliyor.

Restoran işletmecisi Visam Mahir, restoranın Irak’ta bir ilk olduğunu belirterek “Bu restoranı kurma düşüncesi buranın sahibi tarafından ortaya çıktı. Dijital masalı restoran Dubai’de var, robotlar da Ürdün ve başka ülkelerde bulunuyor, özel oda ise İspanya’da var. Biz bütün bu farklı ülkelerde bulunan çalışmaları hepsini tek bir yerde bir araya getirdik” dedi. Böyle bir restoranın Irak’ta bir ilk olduğunu kaydeden ve restorana ilginin yoğun olduğunu kaydeden Mahir, gelecekte Irak’ın diğer kentlerinde şube açmayı düşündüklerini dile getirdi.

Müşteriler için masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerin verilmesi daha sağlıklı olduğunu kaydeden Kemal adlı müşteri ise “Siparişlerin verilmesi ve getirilmesi harika. Müşteri önündeki dijital masa sayesinde sessizce siparişi veriliyor. Bu, çok güzel bir adım. Servisten ve yemeklerden memnunuz. Yemeklerin robot tarafından sunulması güzel bir şey ayrıca yemekleri de çok lezzetli” şeklinde konuştu.

Restorana gelen bir başka müşteri ise yemeklerin çok güzel olduğunu ve servisten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu gibi restoranların artırılması dileğinde bulundu.