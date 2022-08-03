- Müşterek Denetleme Timi ,”RAZONİ” de denetleme faaliyetlerini tamamladı

Müşterek Denetleme Timi ‘Razoni’ adlı gemide denetleme faaliyetlerini yaklaşık 2 saat içerisinde tamamladı. Gemi kısa süre içerisinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak.

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, gemide inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı’ndan yola çıktı. Rus ve Ukrayna heyetleri Gözcü 1 ve Mileva adlı farklı iki tekne ile Razoni adlı gemiye ulaştı. Denetim heyeti gemi içerisinde yaklaşık 2 saat süren denetimde geminin içerisinde mürettebatın olup olmadığını, gemide tahıl dışında bir şeyin taşınıp taşınmadığını denetledi. Denetleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ekipler gemiden ayrıldı. Geminin kısa sürede İstanbul Boğazı’ndan geçmesi bekleniyor.

(GK-YM-