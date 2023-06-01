Mustafakemalpaşa’da dosya sayılarında rekor artış

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına 2022 yılında son 5 yılın en yüksek soruşturma dosyası geldi.

Bursa Adliyesi tarafından açıklanan Adli Yargı 2022 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Mustafakemalpaşa Adliyesinde geçtiğimiz yıl karar verilen dosya oranı belirlendi. Mustafakemalpaşa Adliyesi, 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa’da dosya temizleme oranıyla öne çıktı. 2022’de karar verilen dosya oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti. Son 5 yıl içinde Cumhuriyet Başsavcılığına 28 binden fazla soruşturma dosyası geldi. Taksirle yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve eşya hırsızlığı gibi olaylar, 2022 yılında Mustafakemalpaşa’nın suç haritasında başı çekti. Sulh Hukuk Mahkemesi, iş yoğunluğu bazında geçtiğimiz yıl gelen bin 870 dosya ile 10 mahkeme arasında ilk sırada yer aldı.

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu açıklandı. Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli ve Keles olmak üzere 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa Adliyesinin hazırladığı 277 sayfalık rapor, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Karar oranı yüzde 86

Performans değerlendirmelerine ilişkin bilgileri içeren Bursa Adliyesi 2022 Faaliyet Raporu’na göre, 10 mahkemede 7 cumhuriyet savcısı ve 9 hâkimin görev yaptığı Mustafakemalpaşa Adliyesinde, Cumhuriyet Başsavcılığına 2021 yılında 5 bin 710 dosya gelirken, bu sayı bin 607 dosya artışıyla 2022’de 7 bin 317’ye yükseldi. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısı ise 3 bin 936 oldu. 2022’deki karar sayısının 6 bin 311 olarak kayıtlara yansıdığı raporda, karar verilen dosya oranı ise yüzde 86 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda 28 bin dosya

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına son 5 yıl içinde gelen toplam soruşturma dosya sayısı 28 bin 215 oldu. Rapordaki verilere göre; 2018 yılında 5 bin 106, 2019 yılında 5 bin 197, 2020 yılında 4 bin 882, 2021 yılında 5 bin 710 ve 2022 yılında ise 7 bin 317 soruşturma dosyası adaletin gündeminde yer aldı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheliler için 2022 yılına ilişkin dosyalarda 129 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğine dikkat çekilen raporda, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 3 bin 650, iddianame sayısının bin 709, toplamda ise verilen tüm kararların sayısının 8 bin 144 olduğu kaydedildi. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında uzlaştırma ile sonuçlandırılan soruşturma sayılarında; uzlaştırma bürosuna gönderilen toplam dosya sayısının 628, uzlaştırma sağlanan dosya sayısının 300, uzlaştırma sağlanamayan dosya sayısının ise 280 olduğu raporda yer aldı.

En çok işlenen suçlar

Mustafakemalpaşa’da en çok işlenen suçlar arasında; taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma, hakaret, basit yaralama, tehdit, dolandırıcılık, mala zarar verme, basit tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik göze çarptı.

Suç türlerine göre başlanan soruşturmalar 18 ile 72 gün arasında bitirildi. Taksirle yaralama olayları ortalama 18 gün içinde tamamlanırken, hırsızlık olaylarında ise bu rakam 57 gün oldu.

En çok karşılaşılan suç türlerine göre daimi arama dosya sayısında ilk sırada bin 183 dosya ile taksirle yaralama olayları geldi. Bu suçu, 185 dosya ile konut dokunulmazlığını ihlal ve 167 dosya ile de açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı izledi.

Mahkemede karar oranları

1. Asliye Ceza Mahkemesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hâkimliği, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemesinin bulunduğu Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde davaların temizlenme oranları bazı mahkemelerde yüzde 123’ü buldu.

Davaların temizlenme oranları mahkemelere göre sıralandığında; 1. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 589, temizlenme oranı yüzde 86, 2. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 745, temizlenme oranı yüzde 99, 3. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 620, temizlenme oranı yüzde 76, Sulh Ceza Hâkimliği karar sayısı bin 103, temizlenme oranı yüzde 100, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 478, temizlenme oranı yüzde 57, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 643, temizlenme oranı yüzde 102, İcra Ceza Mahkemesi karar sayısı 57, temizlenme oranı yüzde 123, Sulh Hukuk Mahkemesi karar sayısı bin 842, temizlenme oranı yüzde 98, Kadastro Mahkemesi karar sayısı 2, temizlenme oranı yüzde 66 ve İcra Hukuk Mahkemesi karar sayısı 141, temizlenme oranı yüzde 84.