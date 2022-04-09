Mustafakemalpaşa Adliyesi Bursa’da ilk sırada

Mustafakemalpaşa Adliyesi, 2021 yılında dosyaların temizlenme oranıyla Bursa’da öne çıktı. 2020 yılında yüzde 89’luk olan başarı oranı 2021’de yüzde 14 artışla yüzde 103’e yükseldi.

Bursa Adliyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde 2021 yılında karar verilen dosya oranı yüzde 103 seviyelerine ulaştı.

10 mahkemede, 7 cumhuriyet savcısı ve 11 hâkimin görev yaptığı Mustafakemalpaşa Adliyesi, 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa Adliyesi’nde dosya temizleme oranlarında ilk sırada yer aldı.

Günlük insan trafiğinin en yoğun olduğu kurumların başında gelen Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde geçtiğimiz yıl pandemi döneminde her türlü önlem alınarak adli çalışmalar hızla yürütüldü.

Adli yükün artmasına rağmen rapora yansıyan dosyaların yüzde 103’lük temizlenme oranı, bazı mahkemelerde yüzde 150’yi buldu.

Mustafakemalpaşa’nın suç haritasında hırsızlık olayları başı çekerken, rapora yansıyan en çok işlenen suçlar arasında ise uyuşturucu madde kullanımı, dolandırıcılık, hakaret ve kasten yaralama olayları göze çarptı.

3 adet asliye ceza mahkemesi, 2 adet asliye hukuk mahkemesi, 1 adet sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra sulh ceza hâkimliği, icra ceza mahkemesi, icra hukuk mahkemesi ve kadastro mahkemesinin bulunduğu Mustafakemalpaşa Adliyesi, 2021 yılında başarılı bir dönemi geride bıraktı.

7 adliyeyi geride bıraktı

Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli ve Keles olmak üzere 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa Adliyesi’nin hazırladığı 271 sayfalık raporda, performans değerlendirmelerine ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2021 yılında 5.710 dosya geldi. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 4.105 olduğu rapora göre 2021 yılındaki karar sayısı 5.888 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında yüzde 89 olan karar verilen dosya oranı ise 2021’de yüzde 103’e yükseldi. Bu rakamlara göre Mustafakemalpaşa Adliyesi, dosya temizleme oranlarında 7 mülhakat adliyeyi geride bırakarak, başarı basamağında ilk sırada yer aldı.

2021’de 7 bini aşkın karar

Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne 2017-2021 yıllarını içeren beş yıllık dönemde 25.558 soruşturma dosyası geldi.

2017 yılında 4.753, 2018 yılında 5.106, 2019 yılında 5.197, 2020 yılında 4.882 olan dosya sayısı 2021 yılında 5.710’a yükseldi.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalarda 78 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğine dikkat çekilen raporda, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 3.474, iddianame sayısının 1.590, toplamda ise verilen tüm kararların sayısının 7.278 olduğunu kaydedildi.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında uzlaştırma ile sonuçlandırılan soruşturma sayılarında; uzlaştırma çerçevesinde olan dosya sayısı 721, uzlaştırma uygulanan dosya sayısının 373, uzlaştırma sağlanamayan dosya sayısının ise 348 olduğu raporda yer aldı.

Suç türlerine göre başlanan soruşturmalar ise 17 ile 78 gün arasında bitirildi.

Taksirle yaralama olayları ortalama 17 gün içinde tamamlanırken, suç türleri arasında ilk sırada gelen hırsızlık olaylarında ise bu rakam 72 gün oldu.

Adli yük ve karar oranları arttı

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında davaların temizlenme oranları ise bazı mahkemelerde yüzde 150’yi buldu.

Davaların temizlenme oranları mahkemelere göre sıralandığında; 1. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 713, temizlenme oranı yüzde 99, 2. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 704, temizlenme oranı yüzde 89, 3. Asliye Ceza Mahkemesi karar sayısı 724, temizlenme oranı yüzde 110, Sulh Ceza Hâkimliği karar sayısı 104, temizlenme oranı yüzde 109, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 739, temizlenme oranı yüzde 126, 2.Asliye Hukuk Mahkemesi karar sayısı 478, temizlenme oranı yüzde 90,

İcra Ceza Mahkemesi karar sayısı 148, temizlenme oranı yüzde 133, Sulh Hukuk Mahkemesi karar sayısı 1536, temizlenme oranı yüzde 95, Kadastro Mahkemesi karar sayısı 12, temizlenme oranı yüzde 150 ve İcra Hukuk Mahkemesi karar sayısı 132, temizlenme oranı yüzde 101 oldu.

Suç haritasında hırsızlık başı çekiyor

Mustafakemalpaşa’da en çok karşılaşılan suç türleri ise şöyle sıraladı; hırsızlık, hakaret, tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel suçlar, taksirle ve basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi.