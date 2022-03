Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 123’üncü yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 123’üncü yıldönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar, daha sonra beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile törenin yapılacağı salona geldi. Salona girişinde öğrencileri "Harbiyeliler merhaba" diyerek selamlayan Bakan Akar ile komutanların yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Bir milleti vatanını ancak o milletin evlatları yani, ordusu korur”

Törenin tamamlanmasının ardından Kara Harp Okulu öğrencilerine seslenen Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Arkadaşlar dünyadaki ve özellikle de bölgemizdeki gelişmeleri hep beraber yakinen takip ediyoruz. Burada görüyoruz ki bir milleti vatanını ancak o milletin evlatları yani, ordusu korur. Bunu bizzat günlerdir televizyonlardan, gazetelerden okuyor ve seyrediyoruz. Bunlardan ders almak lazım. Bir milletin vatanını o milletin evlatları ve ordusu korur. İttifaklar, mutabakatlar, sözleşmeler, anlaşmalar tabi ki gerekli. Fakat sonuç olarak vatanı o milletin evlatları ve o milletin ordusu koruyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi etkin, caydırıcı ve saygın olan orduya inancımız her zamankinden daha önemli ve daha gerekli. Sizler burada aldığınız eğitim ve yaptığınız uygulamalar ile yapacağınız tatbikatlar ve bilahare kıtalarda alacağınız tecrübeler ile bu etkin, caydırıcı, saygın ordunun emir ve komutasında önemli görevler alacaksınız. Bu bilinçle istekli ve yetenekli olmak için her türlü fırsattan istifade ile öğretmenleriniz, komutanlarınız, sizi en üst düzeyde yetenekli kılacak. Kazanacağınız bu yetenekler arasında en önemlisi mücadele, azim ve kararlılığınız olacak. Azim ve kararlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, topla, uçakla, gemilerimizle en üst teknolojiyi kullanarak, ancak gerektiğinde de taşla, sopayla, kazmayla, kürekle mücadele edecek asla teslim olmayacaksınız. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla mücadele etmek sizin en temel vasfınız olacak. Hepinize dersleriniz ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

“21 ülkeden 446’sı misafir askeri personel olmak üzere toplam 5 bin 2 Harbiyeliye eğitim veriyoruz”

Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ise, “Amacımıza ulaşabilmek için 21 ülkeden 446’sı misafir askeri personel olmak üzere toplam 5 bin 2 Harbiyeliye akademik olarak 2’inci ve 3’üncü sınıfta 7, 4’üncü sınıfta ise 11 lisans bölümünde eğitim verirken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü hava şartlarında ve arazi koşullarında görev yapabilen 14 askeri sınıfta muvazzaf subaylar yetiştirilmeye devam edilmektedir. Ülkemizin jeopolitik öneminin bilinci ile bulunduğumuz coğrafyanın gerekliliklerini yerine getirmek, ülkemizin menfaatlerini daha etkin korumak ve gözetmek maksadıyla, bu yıl Yunancanın da eklenmesi ile 6 yabancı dilde eğitim verilmekte, bu eğitimler doğal konuşmacı programları ile desteklenmektedir” açıklamasında bulundu.

Harbiyeliler hep bir ağızdan: “1283 içimizde”

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi. Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız" ifadesini kullandı.