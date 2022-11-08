Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odada bakım ve onarım çalışması yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odada, bakım ve onarım çalışması yapıldı. Atatürk’ün son günlerini geçirdiği oda, çalışmaların tamamlanmasından sonra ilk kez görüntülendi.

Cumhuriyetin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odada bakım ve onarım çalışması yapıldı. Atatürk’ün vefatından önceki son günlerini geçirdiği 71 numaralı odada yapılan çalışmaları, Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz anlattı. Canıyılmaz, sürecin büyük bir dikkat ve titizlikle sürdürüldüğünü, uzman ekiple birlikte gerçekleştirilen çalışmaların 3 ay gibi bir sürede tamamlandığını aktardı.

Odadaki bakım ve onarım çalışmaları 3 ay sürdü

Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak Dolmabahçe Sarayı’nda yüzey temizliği ve bakım çalışmaları yürütmekteyiz. Bu seneki hedeflerimizden birisi de Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı 71 numaralı odada, tavan yüzeyinde ve tavan eteklerinde yüzey temizliği yapmaktı. Bunun için öncelikle tespitlerimizle işe başladık. Öncesini ve sonrasını görebilmek adına fotoğraf tespiti yaptık. Bunların hasar oranlarını tespit ettik. Bu çalışmayı yine Milli Saraylara bağlı 12 kişilik uzman restorasyon ekibimizle birlikte yürüttük. Arşivleme çalışmamızı yaptık ve arkasından temizliğe başladık. İlk önce kuru temizleme ile işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Tabii ki zaman içerisine bağlı olarak oluşan çatlaklar enjeksiyon sistemiyle dolduruldu ve boya katmanlarını kontrol altına alabilmek için gomalak ile muhafaza altına aldık. Ağustos ayı itibarıyla sürece başladık ve 5 Kasım itibarıyla da süreci tamamladık. Açık teşrifli bir saray olduğu için odada gördüğünüz tüm objeleri koruma altına almıştık. Şu an tekrar orijinal yerlerine geri getirdik” dedi.