Muş’ta tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

Muş’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerindeki tek katlı evler kara gömüldü.

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki bin 900 rakımda bulunan Savaçlılar köyüne bağlı Özdemirler mezrasında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Savaşçılar köyü ve Özdemirler mezrasındaki tek katlı evler kara gömülürken, kardan açık kalan tek kısımlar ise pencereler oldu. Vatandaşlar, köy içerisinde iş makinelerinin giremediği sokaklarda da kendi imkanlarıyla açtıkları patika yolu kullanıyor.

Köyde kartpostallık görüntüler oluştu

Etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı evlerin damlarında buz sarkıtları oluştu. Köy sakinlerinden Sadullah Özdemir, yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçirdiklerini ve ekiplerin yolları her zaman açık tutmaya çalıştığını söyledi. Doğuda kar çilesinin bitmediğini ifade eden Özdemir, “Köylerimizde evler tek katlı. Evler ve ağıllar kara gömüldü. Bir haftadan beri yoğun bir kar yağışı var. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Allah yardımcımız olsun. Köyde hayat böyle, zor şartlar altında geçiniyoruz. Karı seviyoruz ama fazla olduğu zaman pek sevmiyoruz” dedi.

Kent merkezindeki araçlar karda kayboldu

Öte yandan, kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar uzun uğraş verdi. Aracını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlardan Nurseli Ayçiçek, “Yaklaşık bir metre kar yağdığı için 2 saattir arabayı çıkarmaya çalışıyorum. Baya zorlandım” dedi.