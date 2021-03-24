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Muş’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Muş’ta dün gece etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Genel 24.03.2021, 09:43
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Muş’ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Muş’ta dün gece etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Merkezde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar bazı araçların üzerine düştü. Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerindeki 6 aracın üzerine düşen çatı parçaları maddi hasara yol açtı. Olaylarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, AFAD ve itfaiye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Minibüsü uçan çatının altında kalan vatandaşlardan Gökay Bozkurt, “Yoğun bir fırtına ve yağmur vardı. Gece saat 03.30’da çok şiddetli bir ses geldi. Sesin gelmesiyle balkona koştuk. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Aracın üzerine çatı düşmüş, yanımdaki araç da çatının altında kalmış durumda” dedi.

Kentte fırtına ve yağış devam ediyor.
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hafif yağmur