Muş’ta köy okulları için tenis masası üretimine başlandı

Muş’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Sporu Tabana Yayıyoruz” projesi çerçevesinde 102 köy okulu için tenis masası üretiliyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, 102 okulun ihtiyacı olan 136 tenis masasının hazırlıklarına başladı. Okulun metal bölümünde demir doğrama, boya ve montaj işlemlerine devam eden öğretmen ve öğrenciler, çalışmaları tamamlanan masaları köy okullarına ulaştıracak.

Üretimi sürdürülen masalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi çerçevesinde 136 köy okulu için tenis masası ürettiklerini söyledi. Üretilen masaların köylere dağıtımı yapılacağını anlatan Müdür Kıvanç, "Lise öğrencilerimiz meslek lisesi atölyesinde 136 tenis masası üretti. En kısa zamanda tenis masalarını öğrencilerimizle buluşturacağız. Amacımız köylerde sportif faaliyetlerin devam etmesidir. Okullarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Öğrencilerle tenis masası ürettiklerini belirten okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Şefi Mehmet Kılıç da, “Tamamlandığımız tenis masalarının önümüzdeki günlerde köy okullarına dağıtımına başlayacağız. Tenis masası yapımı 4 aşamadan oluştuğu için çok meşakkatli bir iş. Biz iki hafta boyunca bunlarla sürekli uğraştık, çalıştık ürünümüzü ortaya çıkardık. Tenis masaları burada yapılmasaydı daha fazla maliyet ortaya çıkacaktı. Okulumuzda yapıldığı için daha az maliyet çıktı. Öğrencilerimizin sporla buluşmasını sağlamak için gayret gösterdik" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eyüp Yalçın ise “Biz burada hem meslek öğreniyoruz hem de döner sermaye çerçevesinde aldığımız ödenekle aile bütçemize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.