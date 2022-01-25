Muş’ta kar kaplanlarının gece gündüz kar mesaisi

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, gece gündüz demeden zorlu coğrafyada yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sarp dağlar ve 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde karla mücadeleyi sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen 7/24 köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

En çok kar yağışı alan iller arasında yer alan Muş’ta, 56 iş makinesi ve 90 personelle hummalı çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köy yollarında birçok zaman tipi ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşıyor. Sis, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde iş makinesinin önüne geçen ekip şefleri, önden yürüyerek operatörlere yol gösteriyor.

“Operatörler yolu göremediği için önden yürüyerek onlara güzergah belirliyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan ekip şefi Hakan Çolak, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Sis ve fırtınanın işleri çok zorladığını anlatan Çolak, “Asılsız ihbarlar geldiğinde diğer köylere ulaşımda daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Yoğun bir şekilde 7/24 çalışmaktayız. Köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde sis ve fırtınadan dolayı makinelerimiz ilerlemekte zorlanıyor. Operatörler yolu göremediği için önden yürüyerek onlara güzergah belirliyoruz. Arkadan bizi takip ediyorlar ve o şekilde köylere ulaşıyoruz” dedi.

“Yolu zor görüyoruz”

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığını anlatan iş makinesi operatörü Baki Aydın da, “Yolu zor görüyoruz. Zor şartlar altında yine de yolları açmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde fırtına olduğu için çok zorlanıyoruz. Yolu göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz arasak yollar açılıyor”

Köy yolu ulaşıma açılan Bahçe Köyü Muhtarı Abdullah Altay ise köyde yaklaşık 1 metre kar kalınlığının olduğunu ve il özel idaresi ekiplerinin sürekli yolları açtığını ifade etti. Gece gündüz imkanlar dahilinde yolların sürekli açık tutulduğunu belirten Altay, “Şu anda bir sıkıntımız yok. Kardan dolayı kapanan yollarımız devamlı açılıyor. Yaşam burada zor. Gece gündüz ne zaman arasak yollar açılıyor” diye konuştu.