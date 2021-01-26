banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

Muş’ta besicilerin kış mevsiminde en büyük destekçileri atlı kızaklar

Muş’un yüksek kesimlerinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, çetin kış mevsiminde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde hayvanlarını atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

Genel 26.01.2021, 09:37
3
Muş’ta besicilerin kış mevsiminde en büyük destekçileri atlı kızaklar

Muş’un yüksek kesimlerinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, çetin kış mevsiminde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde hayvanlarını atlı kızaklarla taşıdıkları otlarla besliyor.

1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı bulunan Muş’ta besicilerin en büyük yardımcıları atlı kızaklar oluyor. Çetin kış mevsiminde hayvanlara kar üzerinde yem veren besiciler, belirli aralıklarla dışarı bıraktıkları hayvanları için atlı kızaklarla yem hazırlığı yapıyor. Varto ilçesine bağlı Doğanca köyünde hayvanları için köyün 2 kilometre dışında bulunan alana atlı kızaklarla ot taşıyan besiciler, dondurucu soğukta buz tutan su kaynaklarını da kürek yardımıyla kırarak hayvanların su ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Otları atlar yardımıyla kızaklarla taşıyoruz”

Köyde hayvancılıkla uğraşan besicilerden Çağdaş Tural, 4-5 ay kar üstünde hayvanlara baktıklarını belirterek, “Gece ve gündüz çok soğuk oluyor. Burada hayvanları besliyoruz. Öğle saatinde 2 kilometre uzaklıktaki yığınlardan otları alıp atlar yardımıyla kızaklarla getiriyoruz. Burada otları karın üzerine seriyoruz. Sonra hayvanlar gelip otları yiyorlar. Burada bayağı bir zorluk çekiyoruz” dedi.

“Kışın en büyük yardımcımız atlarımız”

Kış mevsiminde en büyük yardımcılarının atları olduğunu vurgulayan Tural, “Atları kızaklara alıştırıyoruz. Onlar olmasa yığınlardan otu mecbur sırtlayarak buraya getireceğiz. Bu da çok zahmetli bir iş. O yüzden atlar en büyük yardımcılarımız. Başka yerlerde çoğu zaman görüyoruz, atları kullanıyorlar sonra kışın bakma durumları olmadığı için serbest bırakıyorlar. Onlar da yabani hayvanlara ve kurtlara yem oluyor. Bu yüzden atlarımızın değerini bilelim. Atlar iyi hayvanlar, en büyük yardımcılarımız atlardır. 250 küçükbaş hayvanımız var. Köyde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan besleniyor” diye konuştu.

“Buz tutan su kaynaklarını hayvanların su içmesi için kürekle kırıyoruz”

Besicilerden Mehmet Can Aktaş ise kışın köyde hayvan beslemenin çok zorluğu olduğunu anlatarak, “Köyümüzde 3 bin hayvan var. Kışın hayvanları beslemek zor. Ot, saman ve arpayla uğraşıyoruz. Atlı kızaklarla otları getiriyoruz. Hayvanları 2 kilometre uzaklıktaki karın üzerinde beslediğimiz alana getiriyoruz. Kışın atlar olmasa çok sıkıntı çekiyoruz. Otları atlarla çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gece eksi 30 derece soğuk oluyor”

Özellikle geceleri hava sıcaklığının eksi 30 derecelere düştüğünü belirten Aktaş, “Buz tutan su kaynaklarını hayvanların su içmesi için kürekle kırıyoruz. Hayvancılık köyümüzde çok zor. Özellikle kışın çok zor. Bir metre kar var, biz bu karı eziyoruz, otu üzerine bırakıyoruz. Hayvanların rahat beslenmesi için kışın zahmet çekiyoruz” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13