Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti 78’inci haftaya girdi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Çocuğumuzu HDP ve PKK’dan istiyoruz”

Yaklaşık 2 yıldır eyleme katıldığını belirten annelerden Ayten Koçhan, bir çocuk dağda kalana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. PKK ve HDP’den çocuklarını istediklerini ifade eden Koçhan, “Yeter analar babalar ağladı. Daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Gel teslim ol, artık dayanamıyoruz. Yeter artık kaç yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuğumu PKK götürdü. Diyarbakır’da onlar götürdü. Oğlum yeter dönün. Çocuğumuzu HDP ve PKK’dan istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir” dedi.

“Bu davayı bırakmıyorum”

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, “Oğlum sesimi duyuyorsan hiç durma gel. HDP ve PKK’dan size fayda yok. Geri gelin herkes size sahip çıkacak. 7 yıldır oğlumdan haber alamadım. 7 sene değil, 70 sene de burada bekleyeceğim oğlum gelene kadar. Bu davayı bırakmıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum küçüktü, 15 yaşındaydı. Okul okuyordu ve onu kandırdılar. HDP ve PKK bize yaramaz” ifadelerini kullandı.

Anne Gülbahar Teker ise “Oğlum gelmeyene kadar burada eyleme devam edeceğim. PKK ve HDP’den korkmuyorum ve buradan gitmeyeceğim. Bizim çocukları dağdan indirsinler. Yeter artık. Devlet olmazsa biz de olmayız. Oğlum gel teslim ol. Gel, sen gelmeyene kadar ben gitmeyeceğim. Ben ve kardeşin Cuma hasta. Kimse yok bize baksın. Gel devlete teslim ol. Sen o şerefsizlerin peşinden niye gittin. Gel teslim ol” diye konuştu.