banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9’uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Genel 03.03.2022, 14:03
Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9’uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 9’uncu yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses’i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’na saatler öncesinden gelen hayranları dua ederek kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu. Aralarında Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

“Baba tektir ve eşi benzeri yoktur”

Müslüm Gürses’e benzerliğiyle bilinen Yılmaz Tunç, “Burada Müslüm Baba sevenleriyle her Pazar buluştuğumuz gibi buluştuk. Biz de buranın müdavimiyiz artık. Bugün o yüreği güzel Müslüm Baba sevenlerine, dostlarımıza hizmet ediyoruz ve bundan onur duyuyoruz. O bizim kalbimizde ve hiçbir zaman ölmeyecek. Onu yaşamaya ve yaşatmaya elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Müslüm Gürses’e benzemem konusuna girmeyeceğim çünkü Baba tektir ve eşi benzeri yoktur. Çevremdekilerin bana bunu söylemeleri, gösterdikleri nezaketten dolayıdır. Müslüm Baba tektir ve eşi benzeri yoktur, alemin “Baba” dediği tek adamdır” şeklinde konuştu.

“Muhterem Anne bize gönlünü açtı, gönlü güzel bir annemizdir”

“Müslüm Baba Çay Evi’nin adı için Muhterem Annemizden birebir izin aldım” diyen Tunç, “Çay ocağının adını bu şekilde kullanmamıza izin vermesi, onun gönül güzelliğindendir. Muhterem Anne bize gönlünü açtı, gönlü güzel bir annemizdir. O da her hafta kabre gelip ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler sırasında ondan böyle bir çay ocağı açmak için izin istedik. Cenab-ı Allah bana ömür verdiği sürece ismini yaşatacağım. Biz köklü bir aileyiz. Her ilde, köyde ya da kasabada, yurt dışında dahil kardeşlerimiz var. Kopmaz ayrılmaz bir bütünlüğümüz vardır. Biz çok büyük bir aile ve çok büyük bir kitleyiz. Nereye giderseniz gidin, sokakta kalsanız bile size Müslüm Baba dostluğu yardım eder, size bir ekmeği o verir” diye konuştu.

“Müslüm Gürses sevgisi anlatılmaz, yaşanır; bunu yaşayan bilir”

Taksici Muhammet Elçalar, “Müslüm Baba sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Çok seviyoruz evet; tek sevgimiz, aşkımız bu. Onunla büyüdük ve ölene kadar da onu yaşatacağız. Tek amacımız Baba’yı yaşatabilmek. Her yıl geldiğimiz gibi bu yıl da böyle soğuk bir günde buradayız. Arabamızı yaptık, kalbimizde, telefonumuzda ve her yerimizde Müslüm Baba var. Müslüm Gürses sevgisi anlatılmaz, yaşanır; bunu yaşayan bilir. Tekrardan mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah öbür tarafta onu görmek nasip olur” dedi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18