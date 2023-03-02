Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anıldı

Müslüm Gürses hayranı “Müslümcüler” İzmir’de bir araya gelip pilav ve lokma hayrı yaparak merhum sanatçıyı andı.

Arabesk müziğin ustalarından olan ve hayranları tarafından ’Müslüm Baba’ olarak anılan 3 Mart 2013 yılında hayatını yitiren Müslüm Gürses, bugün ölümünün 10. yılında Türkiye’nin birçok yerinde anılmaya devam ediyor. İzmir’deki Müslüm Gürses hayranları da merhum sanatçıyı unutmadı ve Bornova’nın Birlik Mahallesi’nde bir araya gelip pilav ve lokma döktürdü. Bu sırada Müslüm Gürses hayranları da ‘Müslüm Baba’yı şarkılarını söyleyerek yad etti. Yıllardır Müslüm Gürses hayranlığı ile Muhterem Nur’un manevi oğlu olarak gördüğü ’Radikal Müslümcü’ Mehmet Kara, “Müslüm baba arabesk müziğinin babasıdır. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Onu asla unutmayacağız” dedi.

Bu sırada Gürses’in hayranları eski dönemlere dayanan kasetleri de insanların görmesi için görücüye çıkarınca bölgedeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.