MÜSİAD’dan Dünya Kuran Okuyor kampanyasına destek

Hayrat Vakfı tarafından dünya üzerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde Kuran-ı Kerime ulaşamayan kalmaması için yapılan “Dünya Kuran Okuyor” kampanyasına destek olmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında MÜSİAD’ı ziyaret eden Hayrat Vakfı Düzce temsilcisi Kamil Koç ve yönetim kurulu üyeleri kampanya hakkında bilgi verdi.

Kuran-Kerime ulaşamayan Müslümanlar için harekete geçen Hayrat Vakfı da birçok etkinliğe imza atıyor. Yapılan kampanyalar hakkında bilgi vermek üzere MÜSİAD Yönetimini ziyaret eden Hayrat Vakfı Düzce Temsilcisi Kamil Koç ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen kampanyaları anlatarak, bilgilendirme yaptılar. Ziyarette konuşan MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; “Kâinatın kurtarıcısı, insanlığın son peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’in en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’i dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak amacıyla Hayrat İnsani Yardım Derneğinin başlattığı Dünya Kur’an Okuyor projesi devam ediyor. Başta Afrika olmak üzere birçok farklı coğrafyada Kur’an’a ulaşamayan milyonlarca Müslüman bulunuyor. Kâinat kitabı Kur’an-ı Kerim’i kimi zaman sadece ezberden, kimi zaman Luh adı verilen tahta parçalara, ağaç yaprakları ve kumlar üzerine yazdıkları ayetler ile kutsal kitabımızı öğrenmeye devam eden milyonlarca Kur’ân talebesi bulunuyor. İmkansızlıklardan dolayı başvurmak zorunda kaldıkları tüm bu yollar kalplerindeki Kur’an sevgisini daima canlı tutuyor. Hayrat İnsani Yardım Derneği, Dünyada Kur’an’a ulaşamayan kimse kalmasın diyerek MÜSİAD iş birliği ile Dünya Kur’an Okuyor projesi kapsamında binlerce ilim talebesini Kâinat Kitabıyla buluşturarak kalplerindeki Kur’an sevgisini pekiştirecek” dedi.