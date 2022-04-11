MÜSİAD İzmir’den iftar yemeği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği verdi. Programda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye’nin ‘Güçlü Türkiye’ mottosununyüksek ahlak, ileri ve ileri teknolojiyle gençlere çok ciddi iş imkanları sağladığın ifade ederek, gençlere yurtdışına çıkmama çağrısı yaptı. Saygılı, "Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır” dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, yaşlı evlerinde kalan vatandaşlar, engelli vatandaşlar, öğrenciler ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği organize etti. Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar yemeğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri, üniversite rektörleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra dualar edildi.

Bilal Saygılı: “Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır”

Bin 200 kişinin katıldığı iftar programında konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, “Mübarek Ramazan ayının hepimize hayırlar getirmesini, yaptığınızın ibadetlerin amel defterine en güzel şekilde kaydedilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dünyada güven problemi var, savaşlar var. Fakat Türkiye, adalet ve merhamet ekseninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün dünyaya örneklik teşkil ediyor. Gençlerimiz yurtdışına çıkmaya çalışıyor. Ben 300’ün üzerinde yurtdışı seyahati yaptım, 50’nin üzerinde ülke gezdim. ABD ve Avrupa çok daha pahalılar. Türkiye’miz cumhurbaşkanımızın riyasetinde ciddi şekilde, MÜSİAD’ın da mottosu olan yüksek ahlak, ileri ve yüksek teknoloji ve ‘Güçlü Türkiye’ mottosunda gençlerimize çok ciddi iş imkanları var. Gençlerimiz yurtdışında eğitim görebilir ama ülkelerine gelsinler, onlara ihtiyacımız var. Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır” dedi.

Mahmut Asmalı: “Türkiye’yi aydınlık bir gelecek bekliyor”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, MÜSİAD olarak Türkiye’yi ulusal ve global ölçekte her sektörde büyütecek işbirlikleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, 60 bin firma ve 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan ekonomik büyüklükle Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladıklarını söyledi. Mahmut Asmalı, “Türkiye, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaşıyor. Ülkemiz salgınla mücadelede doğru eylem planları uygulayarak öne çıktı. İstihdamın pandemi öncesi Mart 2020’de 26,5 milyon seviyesindeyken 30 milyona çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla 3,5 milyonluk istihdam artışı oldu. Türkiye ekonomisi, 2 yıl içinde Kovid-19’un tahribatını yok etmeyi başarmış, pandemi öncesinin üzerine yükselmiştir. Türkiye Allah’ın izniyle salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkelerinden biri oldu. Türkiye’yi üretim odaklı sektörleri, teknolojik atılımları, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, sanal gerçeklik gibi ileri teknolojiyi merkeze alan sanayici, yatırımcıyla çok daha ferah, aydınlık bir gelecek bekliyor “ diye konuştu.

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Ramazan ayına ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Köşger, dayanışmanın önemini yeniden anladıklarını belirterek, “Türk milleti, karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlik içinde aştı. Geleceğe umutla bakabiliyorsak bu umudu, vatan uğruna can veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, eğitimciler olarak Türkiye’nin evlatlarını Türkiye’nin geleceğine hazırladıklarına vurguladı. Hotar, iş dünyasının ve sivil toplu kuruluşlarının üniversitelere yönelik desteklerini esirgememelerini isteyerek, “Bu yolda bizlere yönelik ne katkılar yapabileceğinizi dile getirmenizi yürekten diliyorum. Devletimizin hiçbir zaman desteğini esirgemiyor. Fakat sizlerin destekleri bu süreci hızlandırmakta” dedi.