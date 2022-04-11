banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

MÜSİAD İzmir’den iftar yemeği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği verdi. Programda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye’nin ‘Güçlü Türkiye’ mottosununyüksek ahlak, ileri ve ileri teknolojiyle gençlere çok ciddi iş imkanları sağladığın ifade ederek, gençlere yurtdışına çıkmama çağrısı yaptı. Saygılı, "Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır” dedi.

Genel 11.04.2022, 23:18
MÜSİAD İzmir’den iftar yemeği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği verdi. Programda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye’nin ‘Güçlü Türkiye’ mottosununyüksek ahlak, ileri ve ileri teknolojiyle gençlere çok ciddi iş imkanları sağladığın ifade ederek, gençlere yurtdışına çıkmama çağrısı yaptı. Saygılı, "Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır” dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler, yaşlı evlerinde kalan vatandaşlar, engelli vatandaşlar, öğrenciler ve kimsesiz çocuklar için iftar yemeği organize etti. Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar yemeğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri, üniversite rektörleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra dualar edildi.

Bilal Saygılı: “Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır”

Bin 200 kişinin katıldığı iftar programında konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, “Mübarek Ramazan ayının hepimize hayırlar getirmesini, yaptığınızın ibadetlerin amel defterine en güzel şekilde kaydedilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dünyada güven problemi var, savaşlar var. Fakat Türkiye, adalet ve merhamet ekseninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün dünyaya örneklik teşkil ediyor. Gençlerimiz yurtdışına çıkmaya çalışıyor. Ben 300’ün üzerinde yurtdışı seyahati yaptım, 50’nin üzerinde ülke gezdim. ABD ve Avrupa çok daha pahalılar. Türkiye’miz cumhurbaşkanımızın riyasetinde ciddi şekilde, MÜSİAD’ın da mottosu olan yüksek ahlak, ileri ve yüksek teknoloji ve ‘Güçlü Türkiye’ mottosunda gençlerimize çok ciddi iş imkanları var. Gençlerimiz yurtdışında eğitim görebilir ama ülkelerine gelsinler, onlara ihtiyacımız var. Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır” dedi.

Mahmut Asmalı: “Türkiye’yi aydınlık bir gelecek bekliyor”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, MÜSİAD olarak Türkiye’yi ulusal ve global ölçekte her sektörde büyütecek işbirlikleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, 60 bin firma ve 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan ekonomik büyüklükle Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladıklarını söyledi. Mahmut Asmalı, “Türkiye, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaşıyor. Ülkemiz salgınla mücadelede doğru eylem planları uygulayarak öne çıktı. İstihdamın pandemi öncesi Mart 2020’de 26,5 milyon seviyesindeyken 30 milyona çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla 3,5 milyonluk istihdam artışı oldu. Türkiye ekonomisi, 2 yıl içinde Kovid-19’un tahribatını yok etmeyi başarmış, pandemi öncesinin üzerine yükselmiştir. Türkiye Allah’ın izniyle salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkelerinden biri oldu. Türkiye’yi üretim odaklı sektörleri, teknolojik atılımları, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, sanal gerçeklik gibi ileri teknolojiyi merkeze alan sanayici, yatırımcıyla çok daha ferah, aydınlık bir gelecek bekliyor “ diye konuştu.

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Ramazan ayına ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Köşger, dayanışmanın önemini yeniden anladıklarını belirterek, “Türk milleti, karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlik içinde aştı. Geleceğe umutla bakabiliyorsak bu umudu, vatan uğruna can veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, eğitimciler olarak Türkiye’nin evlatlarını Türkiye’nin geleceğine hazırladıklarına vurguladı. Hotar, iş dünyasının ve sivil toplu kuruluşlarının üniversitelere yönelik desteklerini esirgememelerini isteyerek, “Bu yolda bizlere yönelik ne katkılar yapabileceğinizi dile getirmenizi yürekten diliyorum. Devletimizin hiçbir zaman desteğini esirgemiyor. Fakat sizlerin destekleri bu süreci hızlandırmakta” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu