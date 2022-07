Muş Valisi Gündüzöz: “Bu hain darbe girişimi kadar kalleşçe yapılanına hiç rastlamamıştık”

Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenledi.

Muş Valiliği tarafından Belediye Meydanı’nda düzenlenen anma programı, protokol üyelerinin 15 Temmuz Fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın görüntüsünün ekrana yansıtılmasıyla devam etti. Sancak koşusunda derece alan sporcular, sancağı Vali İlker Gündüzöz’e teslim etti. Sancağı teslim alan Vali Gündüzöz, sporcularla fotoğraf çektirdi.

“Milletleri millet yapan böyle zor anlardır”

Meydandaki vatandaşlara bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini ve Türkiye’nin her yerinde vatandaşların darbe girişimine karşı el birliğiyle fedai can eylemek için sokaklara çıkarak, hiçbir şeyden korkmadan mücadele ettiğini söyledi. Milletleri millet yapan durumların zor anlar olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Yoksa el bebek, gül bebek zamanlarda işler yoluna gittiğinde bir toplum olarak yaşamak kolaydır. Ama bu memleket her zaman bu tip sıkıntılar karşısında bir arada hareket eden çok güzel bir millete sahiptir. Bizim en büyük gücümüz bu. Tarihimizde de benzer örnekleri var ama 15 Temmuz’da, 6 yıl önceki bu hain darbe girişimi kadar kalleşçe yapılanına hiç rastlamamıştık. Çünkü hainlerden her zaman dikkatle sakınmak gerekir ama münafıkça dost görünüp, içinden görünüp de arkadan kalleşçe yaklaşanlara daha dikkatli olmak gerekir. O gün işte bu millete bu yapıldı. Türkiye’nin her yerinde belli hainler organize oldular. Bunların FETÖ başta olmak üzere iç uzantıları, dışarıda da dış mihraklar el birliğiyle bu vatanı parçalayabileceklerini, işgal edebileceklerini zannettiler. Ama hesaba katmadıkları her zaman olduğu gibi bu milletin ferasetiydi, cesaretiydi” dedi.

“Bizim en büyük sermayemiz milletimizdir, örfümüzdür, kültürümüzdür”

“Bu millet burada eğer hür bir şekilde şu bayrağımız dalgalanırken, çocuklarımız neşeli bir şekilde burada koşuştururken, bu ambiyansı havayı yaşıyorsak, başta 252 şehidimize bunu borçluyuz” diyen Vali Gündüzöz, “Allah, onlara rahmet eylesin. Cennetiyle ödüllendirsin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Bunun yanında binlerce gazimiz ve milyonlarca sokağa dökülen kıymetli vatandaşlarımız, hepimizin bu memleketin kurtuluşunda emeğimiz var. Allah’a hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun bir çağrısıyla memleketin her köşesinden Muş’unda, İstanbul’unda, Ankara’sında, Bursa’sında, Diyarbakır’ında, Güney’inde, Kuzey’inde, Doğu’sunda, Batı’sında tüm insanımız demokrasi için, Cumhuriyet için, bayrak için, ezan için sokaklara, meydanlara çıkmıştır. Bu bizim gücümüzdür. Bizim en büyük sermayemiz milletimizdir, örfümüzdür, kültürümüzdür. Allah’a hamdolsun” ifadelerini kullandı.

“Bu tarihte ilktir”

Türkiye’de bu derece büyük bir komplo ve bu kadar yaygın bir coğrafyada ilk defa böyle bir direnişin olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, “Bu tarihte ilktir. Onun için 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası diye tarihi kategoriye ayırıp Türk tarihini böyle analiz etmek son derece önemlidir. Şimdi olayların içinde yaşıyoruz. Ama 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bugünleri, yapılanların ne kadar önemli ve büyük işler olduğunu o zaman daha iyi bu millet ve yeni kuşaklar idrak edecek” diye konuştu.

“Bu memleketin bedeli şehit kanıdır”

Bu vatanın boş kazanılmadığını işaret eden Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şehitlerin kanı üzerinde yükselen vatanda, şehit kanı verilmeden teslim olmaz. Bu memleketin bedeli şehit kanıdır. 3-5 çapulcunun, teröristin, hainin bu memleketi parçalamasına bu millet asla müsaade etmez. Bugün eğer ezanımız okunuyorsa, bayrağımız dalgalanıyorsa işte bu aziz milletin ferasetiyledir. İster FETÖ olsun, ister diğer terör örgütleri olsun, başka hainler olsun, dış mihraklar olsun bu memleketi sekteye uğratamayacak, bölemeyecek, parçalamayacak. İşte bu meydan 6 yıl sonra bile doluyorsa bu durumun ispatıdır. Ama gevşememek lazım. Mücadele bitmedi. Hakla, batıl arasındaki mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Hiçbir zaman gevşememek gerekir, her zaman uyanık olmak gerekir. Buradan tekrar söz veriyoruz. Muş meydanı şahit olsun, bu meydandaki bayraklar şahit olsun asla ve asla bu vatan bırakılmayacaktır, bu bayrak indirilmeyecektir, bu ezan susturulmayacaktır. Muşlu hemşehrilerimin adına Muş Valisi olarak burada ant içiyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum ve Muşlu kardeşlerimizin hepsini selamlıyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapılarak, şiirler okundu. Program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması, duaların edilmesi ve salanın okunmasıyla sona erdi.

Anma törenine; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.