Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından başlatılan Muş su temin projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Muş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde, içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Muş içme suyu temini projeleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Muş içme suyu temini projesi üç etap halinde yapılacaktır" dedi.

Akca, 1’inci Kısım işler kapsamında işe 2021 yılı Nisan ayında başlandığını belirterek projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 34 seviyesinde olduğunu söyledi. 2’nci Kısım işlere ait proje yapımının tamamlandığını ve 3’üncü Kısım işler kapsamında Muş içme suyu arıtma tesisi yapım işine 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başlandığını ifade eden Akca, 3. Kısımın da fiziki gerçekleşmesinin yüzde 10 seviyesinde olduğunu söyledi.

Yapılacak olan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Kısım işler kapsamında; içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 150 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edileceğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Akca, “Projelerimizin etapları tamamlandığında, Muş ili genelinde; 1 il, 11 belde, 49 köy, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş OSB olmak üzere toplamda 63 yerleşim yerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak. Arıncık regülatöründen alınacak ham suyu arıtacak 150 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edileceği ve söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan 421 bin kişinin 2050 yılına kadar içme kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak olup yılda kaynak suyu kalitesinde 31 bin 89 milyon metreküp su temin edilecektir" dedi.